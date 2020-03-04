В Демократической партии США решили поддержать на праймериз экс-вице-президента Джо Байдена, чтобы не позволить выиграть сенатору Берни Сандерсу.

Об этом сообщается в материале британского агентства Reuters.

“Демократы с Уолл-стрит вынашивали стратегии, чтобы гарантировать, что их кандидатура в президенты будет умеренной. В центре дискуссий между этими банкирами, управляющими крупными инвестиционными фондами и крупными инвесторами стоит вопрос: убедиться, что сенатор Берни Сандерс не выиграет праймериз. Вместо него они поддерживают бывшего вице-президента Джо Байдена”, – сказано в материале.

“Он – новая надежда умеренных”, – рассказал инвестор в криптовалюту и бывший партнер Goldman Sachs Group Inc Майк Новограц.

Помимо того, многие инвесторы также поддерживают бывшего мэра Нью-Йорка, миллиардера Майкла Блумберга.

“Сандерс в прошлом называл себя социалистом. Он поддерживает медицинское страхование для всех американцев, что приведет к повышению налогов для богатых и корпораций”, – говорится в статье.

Утверждается, что бывший генеральный директор Goldman Sachs Group Inc Ллойд Бланкфейн, представляя общий взгляд Уолл-Стрит, заявил, что ему будет сложнее голосовать за Берни Сандерса, чем за действующего президента Дональда Трампа.

Сообщается, что укрепить поддержку Джо Байдена помогло снятие с праймериз Демократической партии нескольких других кандидатов, включая Пита Буттиджича.

“Я гордо и публично поддерживаю Байдена. Я поддерживаю Джо всеми возможными способами. Сандерс превратит страну в хаос”, – подытожил мнение инвесторов в разговоре с журналистами управляющий хедж-фондами из Флориды Майкл Льюитт. Напомним, что бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу в девяти американских штатах на праймериз Демократической партии во вторник, 3 марта. Его конкурент на президентских выборах сенатор Берни Сандерс лидирует в Калифорнии.