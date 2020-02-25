Эпицентром вспышки коронавируса в Европе является Италия - более 150 инфицированных и шесть погибших. Тревога по поводу болезни разжигает истерию и дискриминацию в отношении китайцев.

Об этом пишет издание Quartz.

Итальянские СМИ называют “охотой” панический поиск так называемого нулевого пациента – первого, кто привез вирус в страну. Вкратце власти якобы нашли человека, который недавно ездил в Китай. Но результаты его анализов оказались отрицательными.

В ответ правительство Италии изолировало 11 городов, закрыло школы, отменило футбольные матчи и посоветовало гражданам вообще не выходить из дома. Граждане в панике опустошили продуктовые магазины.

Китайские и азиатские общины подвергаются бойкотам, угрозам и даже насильственным нападениям. Маттео Сальвини, лидер ультраправой политической партии страны, призвал положить конец сообщению между Италией и Китаем, а также призвал закрыть гавани для мигрантов из африканских стран.

Предубеждение против китайских общин является проблемой во всем мире. Например, в Соединенных Штатах жители избегают ресторанов в китайских кварталах крупных городов. Но Италия является особенно благодатной почвой для такого расизма.

На рубеже 17-го века Европу охватила чума, Италию в том числе. И нигде не было такой истерии, как в Милане, а все из-за теории заговора, берущей начало в 1300-х годах, когда некоторые люди преднамеренно распространяли болезни через мази и порошки, посыпая и измазывая стены и двери домов.

Тогда в середине 14-го века во всем обвинили еврейские общины. Европейцы обвинили евреев в попытке убить всех христиан в Европе, распространяя болезнь. Даже заявление Папы о том, что еврейский народ не виноват, не смогло остановить нападения.

Похоже, итальянцы, которых учили этой истории, теперь обречены на ее повторение. Подобно еврейским общинам 14-го века, азиаты в Италии теперь становятся объектом дискриминации и нападений в 21-м.