Об этом пишет издание Quartz.
Итальянские СМИ называют “охотой” панический поиск так называемого нулевого пациента – первого, кто привез вирус в страну. Вкратце власти якобы нашли человека, который недавно ездил в Китай. Но результаты его анализов оказались отрицательными.
В ответ правительство Италии изолировало 11 городов, закрыло школы, отменило футбольные матчи и посоветовало гражданам вообще не выходить из дома. Граждане в панике опустошили продуктовые магазины.
Китайские и азиатские общины подвергаются бойкотам, угрозам и даже насильственным нападениям. Маттео Сальвини, лидер ультраправой политической партии страны, призвал положить конец сообщению между Италией и Китаем, а также призвал закрыть гавани для мигрантов из африканских стран.
Предубеждение против китайских общин является проблемой во всем мире. Например, в Соединенных Штатах жители избегают ресторанов в китайских кварталах крупных городов. Но Италия является особенно благодатной почвой для такого расизма.
На рубеже 17-го века Европу охватила чума, Италию в том числе. И нигде не было такой истерии, как в Милане, а все из-за теории заговора, берущей начало в 1300-х годах, когда некоторые люди преднамеренно распространяли болезни через мази и порошки, посыпая и измазывая стены и двери домов.
Тогда в середине 14-го века во всем обвинили еврейские общины. Европейцы обвинили евреев в попытке убить всех христиан в Европе, распространяя болезнь. Даже заявление Папы о том, что еврейский народ не виноват, не смогло остановить нападения.
Похоже, итальянцы, которых учили этой истории, теперь обречены на ее повторение. Подобно еврейским общинам 14-го века, азиаты в Италии теперь становятся объектом дискриминации и нападений в 21-м.
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