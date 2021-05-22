Український спортсмен Станіслав Горуна став чемпіоном Європи з карате.

Про це поінформували в Національному олімпійському комітеті України та в пресслужбі Міністерства молоді та спорту.

Чемпіонат Європи з карате проходить у Поречі (Хорватія).

У фіналі Горуна, який виступає у ваговій категорії до 75 кг, здолав 11-разового чемпіона Європи – азербайджанця Рафаеля Агаєва (з рахунком 3:1).

“У фінальній сутичці Станіславу протистояв один з найкращих каратистів в історії… У категорії куміте, до 75 кілограмів Станіславу Горуні не було рівних”, – зазначили в Міністерстві молоді та спорту.

Як інформує видання XSport, це перша золота медаль континентальної першості в кар’єрі українця.

До того ж ця нагорода є історичною, адже “золото” Горуни є також першим на чемпіонатах Європи в історії українського чоловічого карате.

Досі золоті медалі вигравали для України на чемпіонатах Європи жінки.

Відтак, Станіслав Горуна став першим в історії України чемпіоном Європи з карате.

Крім того, Горуна також перший каратист в історії України, якому вдалося здобути медаль на чемпіонаті світу (бронзова нагорода на змаганнях 2014 року).

Серед найвищих досягнень українця – “золото” Всесвітніх ігор 2017 року та Європейських ігор 2019 року.

Варто зазначити, що на сьогоднішніх змаганнях у Хорватії ще дві медалі завоювали українські каратистки: “срібло” – Аніта Серьогіна (-61 кг), “бронзу” – Катерина Крива (-50 кг).

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Stanislav Horuna/Стас Горуна (@iamhoruna)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Stanislav Horuna/Стас Горуна (@iamhoruna)