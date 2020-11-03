Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным опроса CNN, Edison Research и Catalist, более 100 млн американцев проголосовали досрочно. Это около 47% общего количества избирателей по стране.
В 21 штате и Вашингтоне, округ Колумбия, более половины зарегистрированных избирателей отдали свои голоса досрочно.
По меньшей мере в шести штатах (Техас, Гавайи, Невада, Вашингтон, Аризона и Монтана), количество тех, кто принял участие в выборах досрочно, превысило общее количество активных избирателей 2016 года.
В 7 штатах (Северная Каролина, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджия, Флорида и Теннесси) количество проголосовавших досрочно составляет около 90% от общего количества в 2016 году.
По данным неправительственного портала United States Elections Project, кроме 100,3 млн проголосовавших досрочно, еще 35,7 млн проголосовали на участках по состоянию на 18:30 по киевскому времени.
Майкл Макдональд, профессор Университета Флориды, спрогнозировал, что явка на выборы в этом году будет около 150 млн (65%), что является самым высоким показателем с 1908 года, пишет Reuters. В 2016 году явка была на уровне 55,7%.
За несколько дней до общенационального голосования количество избирателей, принявших участие досрочно, превысила 90 млн.
- Во вторник, 3 ноября, в США выборы президента страны. На этот пост претендуют кандидат от Демократической партии США Джо Байден и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. #Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результаты.
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