100,3 млн американцев проголосовали на президентских выборах досрочно — до открытия участков в день выборов. Это почти половина избирателей страны, а также — исторический рекорд.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным опроса CNN, Edison Research и Catalist, более 100 млн американцев проголосовали досрочно. Это около 47% общего количества избирателей по стране.

В 21 штате и Вашингтоне, округ Колумбия, более половины зарегистрированных избирателей отдали свои голоса досрочно.

По меньшей мере в шести штатах (Техас, Гавайи, Невада, Вашингтон, Аризона и Монтана), количество тех, кто принял участие в выборах досрочно, превысило общее количество активных избирателей 2016 года.

В 7 штатах (Северная Каролина, Орегон, Колорадо, Нью-Мексико, Джорджия, Флорида и Теннесси) количество проголосовавших досрочно составляет около 90% от общего количества в 2016 году.

По данным неправительственного портала United States Elections Project, кроме 100,3 млн проголосовавших досрочно, еще 35,7 млн проголосовали на участках по состоянию на 18:30 по киевскому времени.

Майкл Макдональд, профессор Университета Флориды, спрогнозировал, что явка на выборы в этом году будет около 150 млн (65%), что является самым высоким показателем с 1908 года, пишет Reuters. В 2016 году явка была на уровне 55,7%.

За несколько дней до общенационального голосования количество избирателей, принявших участие досрочно, превысила 90 млн.