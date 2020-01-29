Подробнее рассказывают #Буквы.
В среду, 29 января, популярная американская актриса, комедиантка и ведущая собственного телевизионного шоу Эллен Дедженерес опубликовала в своем аккаунте Instagram с аудиторией в почти 83 млн человек неоднозначный пост. Она репостнула видеозапись танца гопак со страницы lookatthisrussian (в переводе “посмотрите-ка на этого русского”) с соответствующей подписью.
При этом сам ролик был украден русской страницей и изображена на нем репетиция Национального ансамбля танца Украины им. П. Вирского.
Посольство Украины в США решило помочь ансамблю восстановить справедливость и публично предложило Эллен Дедженерес пригласить ансамбль в свою студию.
“Украинцы — большие поклонники шоу Элен. Дорогая Эллен, видео, которое ты выложила на IG, — это знаменитый танец “Гопак”, украинский, а не русский. Давайте будем честными, россияне никогда не смогут так танцевать. Наш ансамбль Вирского (на этом видео) может доказать это в вашей студии”, — написали дипломаты в Twitter.
Ukrainians are big fans of @TheEllenShow.
Dear Ellen, video you posted on IG is famous "Gopak" dance, which is UKRAINIAN🇺🇦, not Russian https://t.co/jQkWdW3zvn
Let's be honest, Russians can never dance like that😆
Our Virsky Ensemble (in that video) can prove it in your studio. pic.twitter.com/ImBMM8lDgX
— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 29, 2020
На момент публикации новости никакой реакции на инцидент от Эллен Дедженерес не было, однако украинские пользователи Сети активно отмечают ее в комментариях под постами в соцсетях, чтобы привлечь ее внимание. #Буквы будут следить за развитием событий.
- Ранее в американском журнале Forbes опубликовали материал с туристическом обзором столицы Украины, при этом назвав оккупацию Крыма “российским присутствием”.