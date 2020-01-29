Подробнее рассказывают #Буквы. 

В среду, 29 января, популярная американская актриса, комедиантка и ведущая собственного телевизионного шоу Эллен Дедженерес опубликовала в своем аккаунте Instagram с аудиторией в почти 83 млн человек неоднозначный пост. Она репостнула видеозапись танца гопак со страницы lookatthisrussian (в переводе “посмотрите-ка на этого русского”) с соответствующей подписью.

View this post on Instagram

#repost @lookatthisrussian ・・・

A post shared by Ellen DeGeneres (@theellenshow) on

 

 

При этом сам ролик был украден русской страницей и изображена на нем репетиция Национального ансамбля танца Украины им. П. Вирского.

Посольство Украины в США решило помочь ансамблю восстановить справедливость и публично предложило Эллен Дедженерес пригласить ансамбль в свою студию.

“Украинцы — большие поклонники шоу Элен. Дорогая Эллен, видео, которое ты выложила на IG, — это знаменитый танец “Гопак”, украинский, а не русский. Давайте будем честными, россияне никогда не смогут так танцевать. Наш ансамбль Вирского (на этом видео) может доказать это в вашей студии”, — написали дипломаты в Twitter.

На момент публикации новости никакой реакции на инцидент от Эллен Дедженерес не было, однако украинские пользователи Сети активно отмечают ее в комментариях под постами в соцсетях, чтобы привлечь ее внимание. #Буквы будут следить за развитием событий.

  • Ранее в американском журнале Forbes опубликовали материал с туристическом обзором столицы Украины, при этом назвав оккупацию Крыма “российским присутствием”.