Увольнение посла Украины во Франции Олега Шамшура не было напрямую связано со скандальной историей с рекламным роликом Danone. Еще одна из причин – истек срок полномочий дипломата.

Об этом написал в Facebook редактор “Европейской правды” Сергей Сидоренко.

Он считает, что некорректно связывать факт увольнения дипломата, который работал на указанном месте длительное время с историей о скандальном рекламном ролике компании Danone.

По его словам, агреман, то есть предварительное согласие одного государства на назначение определенного лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства было подано уже давно. То есть вопрос об увольнении Шамшура не был решен накануне, вследствие скандала с Danone.

В ответ экс-посол Украины в США Валерий Чалый обратил внимание на то, что указ об увольнении Шамшура был подписан накануне приезда украинской делегации во Францию. Он назвал такое решение “странной практикой”.

Стоит отметить, что Шамшур работал послом во Франции шесть лет, тогда как закон о дипломатической службе предполагает ротацию каждые четыре года.

В части первой статьи 18 закона о дипломатической службе указано, что срок работы дипломатов за рубежом составляет до четырех лет в странах с нормальными климатическими условиями и стабильной ситуацией по безопасности. В странах со сложным климатом или сложной ситуацией по безопасности, срок дипломатической служб может быть до трех лет.

#Буквы запросили расширенный комментарий по этому поводу у господина Чалого.