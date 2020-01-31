В Сети обнародовали аудиозапись, на которой бывший глава ГБР Роман Труба и председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов обсуждают работу Генеральной прокуратуры и кадровые изменения в ней.

Запись опубликовал Telegram канал “Трубу прорвало”.

Разговор состоялся 6 сентября 2019 года в кабинете Трубы.

Баканов: Есть очень такие мощные дела и кстати мы можем одно обсудить сейчас. Это Роттердам+. В принципе, там все есть.

Труба: Оно в НАБУ?

Б: Ну тут вопрос, в НАБУ оно или не в НАБУ. Там очень большой процессуально.

Т: Вы вообще имеете понимание сотрудничества с ГПУ?

Б: Смотрите, это же исторически … история Украины – это история зрадження, зрады … И то, что я слышу, прокуратура такая же история. Они сначала говорят давай-давай, а потом просто откатываются назад.

Т: Я дополню к вашим словам, вы видите, я через это все прошел … Когда вчера заместитель дает пост непонятный в фейсбуке – это ужас, это просто ужас, и в числе тех, кто первыми лайкают заместителя – это генеральный прокурор и Матиос. Ну вот это крах прокуратуры полный. Просто полный.

Б: Смотрите, еще два месяца сто процентов они будут. Сто процентов, а может и больше немного, но мы должны работать. Смотрите, когда объединяется …. И когда становится этот процесс публичным, тогда трудно откатываться назад. Если вы изучали историю этого вопроса, там не нужно быть, ну в принципе это не схема…

Т: Да, да, это не схема.

Б: Гоп-стоп. Сотрудничать с ними все равно придется, нам нужно создать группу, которая будет держать язык за зубами.

Т: Да.

Б: И хотим мы или не хотим, мы должны об этом договориться.