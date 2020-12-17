Об этом сообщает сервис CoinDesk.
Еще вчера Bitcoin впервые преодолел отметку в 20 тысяч долларов. Рост вызван позитивными прогнозами инвесторов о том, что скоро эта криптовалюта станет основным способом оплаты.
Директор по развитию цифровой валютной платформы Ziglu Ян Ли рассказал Reuters, что современные обменные платформы находятся в авангарде обеспечения легкого, безопасного и быстрого доступа к криптовалютам.
“Более широкое внедрение еще больше увеличит стоимость Bitcoin, это только начало”, – отметил Ли.
По состоянию на 18:55 стоимость Bitcoin составляет $23,624.26.
- В понедельник, 30 ноября, стоимость Bitcoin достигла $19 686. Это исторический максимум для этой криптовалюты. 16 декабря 2017 года стоимость этой криптовалюты была зафиксирована на уровне $19 665,39. Абсолютный рекорд Bitcoin установил 17 декабря 2017 года. Тогда его стоимость равнялась $20 089. После этого триумфа курс криптовалюты стремительно обвалился. Спустя год, 15 декабря 2018 года, один Bitcoin стоил всего $3126.