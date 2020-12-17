Об этом сообщает сервис CoinDesk.

Еще вчера Bitcoin впервые преодолел отметку в 20 тысяч долларов. Рост вызван позитивными прогнозами инвесторов о том, что скоро эта криптовалюта станет основным способом оплаты.

Директор по развитию цифровой валютной платформы Ziglu Ян Ли рассказал Reuters, что современные обменные платформы находятся в авангарде обеспечения легкого, безопасного и быстрого доступа к криптовалютам.

“Более широкое внедрение еще больше увеличит стоимость Bitcoin, это только начало”, – отметил Ли.

По состоянию на 18:55 стоимость Bitcoin составляет $23,624.26.