Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) перехватило два российских самолета морской разведки у побережья Аляски.

Об этом командование сообщает в Twitter.

“Истребители F-22 при поддержке самолета KC-135 Stratotanker и самолета E-3 AWACS Североамериканского командования аэрокосмической обороны перехватили два российских самолета Ил-38, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты РФ перехватили над Беринговым морем. Границу США они не пересекли.

Как известно, самолет Ил-38 был разработан еще в СССР для морской разведки, в частности поиска и уничтожения подводных лодок.