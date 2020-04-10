Об этом командование сообщает в Twitter.
“Истребители F-22 при поддержке самолета KC-135 Stratotanker и самолета E-3 AWACS Североамериканского командования аэрокосмической обороны перехватили два российских самолета Ил-38, которые вошли в зону идентификации ПВО Аляски”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что самолеты РФ перехватили над Беринговым морем. Границу США они не пересекли.
Как известно, самолет Ил-38 был разработан еще в СССР для морской разведки, в частности поиска и уничтожения подводных лодок.
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