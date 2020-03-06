Как сообщили в компании, Андрей Романенко имеет 20-летний опыт работы в сфере управления информационными технологиями, бизнес-процессами и проектами по трансформации бизнеса в мультинациональных и украинских компаниях.

“Полная диджитализация всех процессов является одной из стратегических целей “Дарницы”. И именно Андрей Романенко является лидером проектов цифровой трансформации. Под его руководством в компании построена гибридная IT-инфраструктура по использованию облачных технологий, внедрено электронное регистрационное досье лекарственных средств, начались процессы модернизации аналитических систем», – рассказывает Андрей Обризан, генеральный директор “Дарницы”.

Он также сообщил, что в 2019 году инвестиции в это направление составили более 1 млн евро. Для реализации стратегии цифрового развития “Дарница” привлекает лучшие украинские компании и сотрудничает с мировыми лидерами в области цифровых решений – Infopulse, Microsoft, SAP, Open Text и Stratesys.

Ранее компания Infopulse объявила, что получила победу в номинации “Партнер года 2019 Microsoft в Украине” за проект миграции SAP на платформе Microsoft Azure для фармкомпании “Дарница”.

Организатором проекта BEST CIO выступает издание “Компьютерное Обозрение”. Цель конкурса – выявлять наиболее профессиональных управленцев и CIO лидеров украинских компаний в различных отраслях. Лучших менеджеров в сфере IT определяют эксперты на основе анализа достижений кандидатов.

Фармацевтическая компания “Дарница” основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%.

Бенефициары “Дарницы” – семья Загорий.

В 2019 году “Дарница” провела ребрендинг и обновила дизайн упаковки безрецептурных лекарственных средств. Изменения отражают новые стратегические цели компании, среди которых – диджитализация, лидерство в сложных генерических препаратах и создание международного фармацевтического бренда.