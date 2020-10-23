Четвертая ежегодная IT-конференция RunIT этом году состоится в онлайн-формате. Теперь приобщиться к мероприятию можно будет из любой точки мира. RunIT 2020 Online Conference продлится два дня, 21 и 22 ноября, и объединит шесть потоков и 24 спикера.

Мероприятие будет полезно IT-специалистам и всем, кто интересуется этой сферой, желает совершенствовать собственные навыки и расти профессионально. Слушатели смогут узнать о новых методиках, подходах и инструментах в IT, укрепить свою базу знаний, послушать практические кейсы и перенять опыт профессионалов.

Готовя конференцию, ее организаторы – Александр Кузьменко, Марина Мельник и IT Dnipro Community – учли последние тенденции IT-рынка и запросы аудитории и добавили новый поток: AI, ML and Data Science.

Расписание стримов:

21 ноября

AI, ML and Data Science – поток посвящен подходам и инструментам в области Big Data и Machine learning.

Business Analysis – О том, какие новые инструменты и подходы необходимо применять уже сегодня, чтобы клиент получил ожидаемый результат, расскажут спикеры потока.

Product-Project Management – Что создавать? Как создавать? Какой подход управления выбрать? Как и когда выходить с готовым продуктом на рынок? Эксперты в области управления продуктами и проектам ответят на эти и другие вопросы.

22 ноября

People Management – Эксперты поделятся своими методиками и наработками, успехами и провалами при работе со специалистами в сфере IT.

Full-stack Development – Спикеры расскажут о микросервисах, архитектуре, производительносте систем, уязвимых точках, нахождении правильного баланса при фулстек-разработке.

Quality Management – переход мира из офлайна в онлайн ускорился в разы, что ведет к новым вызовам в обеспечении качества продуктов, сервисов, систем. Требования к специалистам меняются и растут, необходимы знания новых подходов, инструментов, практик. К тому же, нужна осведомленность в смежных отраслях. Обо всем этом узнаете на потоке, посвященном управлению качеством.

Для участников конференции выступят опытные спикеры из разных уголков Украины, а также Турции, Швейцарии и Германии.

Площадкой для RunIT 2020 Online Conference в этом году станет Creative States of Dnipro – современное креативное бизнес-пространство в центре Днепра площадью 3500 м², вдохновленное атмосферой Бостона. К онлайн-стримам можно будет подключиться из любой точки мира.

Из истории мероприятия:

Конференция RunIT проводится ежегодно, начиная с 2017 года, и направлена на развитие IТ-специалистов и популяризацию IТ-индустрии в Украине. Предыдущие три конференции посетило более 1500 участников. Перед слушателями выступили 82 спикера из разных уголков Украины и иностранные спикеры, гостей стала даже робот Кики.

Стоимость участия в RunIT 2020:

299 грн – до 9 ноября

359 грн – с 9 ноября

399 грн – с 16 ноября

Каждый участник получает:

Доступ к трансляции выбранного стрима

Запись выступлений спикеров

Участие в розыгрыше призов

Сертификат участника

Приобрести билеты можно на сайте.

При покупке второго потока (в корзине) – скидка 50 %.

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