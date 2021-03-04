Италия первой в ЕС заблокировала экспорт COVID-вакцин в Австралию

Об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь премьер-министра Италии Марио Драги Паола Ансуини подтвердила этот шаг, добавив, что Италия и Европейская комиссия предварительно договорились об этой акции.

Отмечается, что Италия пошла на этот шаг в результате резкой эскалации спора между ЕС и компанией AstraZeneca.

Страна стала первой, кто использовал введенное в январе правило ЕС о блокировании экспорта вакцин от коронавируса в некоторых ситуациях.

Согласно новым правилам, страны-члены Европейского союза могут ограничивать экспорт вакцин от коронавируса, если их производители не смогут выполнить поставленные цели по поставкам в рамках ЕС.

Правила вступили в силу после того, как компания AstraZeneca сообщила ЕС о том, что не может вовремя выполнить свои обязательства по соглашению о предварительной закупке вакцины.

В то же время представитель ЕС сообщил, что Еврокомиссия не возражала против решения Италии. Отмечается, что не предусмотрен механизм блокировки этого решения.