Италия первой в ЕС заблокировала экспорт COVID-вакцин в Австралию

Об этом сообщает CNN.
Пресс-секретарь премьер-министра Италии Марио Драги Паола Ансуини подтвердила этот шаг, добавив, что Италия и Европейская комиссия предварительно договорились об этой акции.
Отмечается, что Италия пошла на этот шаг в результате резкой эскалации спора между ЕС и компанией AstraZeneca.
Страна стала первой, кто использовал введенное в январе правило ЕС о блокировании экспорта вакцин от коронавируса в некоторых ситуациях.
Согласно новым правилам, страны-члены Европейского союза могут ограничивать экспорт вакцин от коронавируса, если их производители не смогут выполнить поставленные цели по поставкам в рамках ЕС.
Правила вступили в силу после того, как компания AstraZeneca сообщила ЕС о том, что не может вовремя выполнить свои обязательства по соглашению о предварительной закупке вакцины.
В то же время представитель ЕС сообщил, что Еврокомиссия не возражала против решения Италии. Отмечается, что не предусмотрен механизм блокировки этого решения.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскритиковала заявление ЕС об экспортном контроле над вакцинами от коронавируса COVID-19, производимых в ЕС, заявив, что такие меры рискуют продлить пандемию.
- К концу июня 2021 года Европейский союз получит доступ примерно к 400 миллионам доз вакцины от COVID-19 — этого хватит для вакцинации половины населения ЕС.