60-річний італієць у суді довів, що препарат Cabaser, який він приймав для полегшення симптомів хвороби Паркінсона, викликав у нього нетипові побічні реакції. Виробник про це не попереджував.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA.

Пігулки спровокували у потерпілого гіперсексуальність та тягу до азартних ігор. Він страждав від цих побічних ефектів з 2001 по 2006 рік. При цьому в інструкції до препарату не було даних про такі побічні реакції. Інформація про це з’явилася тільки рік потому.

“Перші симптоми з’явилися через кілька місяців після приймання препарату. Я став надзвичайно збудженим сексуально і почав грати. Думав, що я зійшов з розуму”, – зізнався чоловік.

Ба більше, захоплення азартними іграми призвело до того, що чоловік вкрав на роботі 100 тисяч євро й програв їх в онлайн-казино. Через це його звільнили, а гроші зобов’язали повернути.

Зазначається, що судовий процес тривав протягом шести років. Чоловік довів, що Pfizer Italia не вказала інформацію про ці побічні реакції в інструкції. Тому він не підозрював, чому організм поводиться дивно.

У березні минулого року суд зобов’язав фармацевтичну компанію виплатити потерпілому компенсацію у розмірі 500 тисяч євро. Однак сторона захисту оскаржила це рішення. Апеляційний суд став на бік потерпілого.