В Италии за сутки, 24 октября, обнаружили 19 644 больных коронавирусом COVID-19. Это третий рекорд за последнее время.

Об этом сообщает La Repubblica.

Днем ранее, 23 октября, обнаружили 19143 случая, 22 октября – 16 078, 21 октября – 15 199.

Сообщается, что 24 октября сделали еще 177 669 тестов. Возросло количество летальных случаев – за эти сутки умер 151 человек.

Более тысячи случаев коронавируса в сутки зафиксировали в Пьемонте (1548), Кампании (1718), Венето (1,729), Лацио (1687), Тоскане (1526), ​​Эмилии Романьи (1180), Лигурии (1035).

В Ломбардии, где был эпицентр коронавируса в начале эпидемии, сейчас 4956 новых случаев в сутки.

Всего в стране заразились 504 509, выздоровели 264117, погибли 37 210 человек.