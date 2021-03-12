Влада Італії запровадить загальнонаціональний локдаун на Великдень, щоб побороти новий спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на відповідний проєкт указу.

Йдеться про великодні вихідні 3 – 5 квітня (Великдень у християн західного обряду цього року припадає на 4 квітня).

За даними агентства, магазини, що продають другорядні товари, будуть закриті по всій Італії з 3 по 5 квітня.

У ці дні італійцям дозволять залишати свої будинки лише з метою роботи, за станом здоров’я або через надзвичайні обставини.

Відвідування родичів чи друзів на великодні вихідні буде дозволено в обмеженому формату (наприклад, можна буде відвідати літніх батьків).

Поки незрозуміло, як указ вплине на відвідування храмів.

Як повідомили агентству джерела у Ватикані, Папа Римський Франциск може провести вечірню Великодню месу на кілька годин раніше (щоб люди могли повернутися додому до 22:00 – початку дії комендантської години) та за присутності обмеженої кількості вірян.

У низці регіонів, зокрема в Ломбардії з центром у Мілані, локдаун можуть запровадити уже з понеділка через стрімке зростання кількості захворювань на коронавірус та госпіталізацій.

Згідно із проєктом указу, з понеділка будуть посилені обмеження в “жовтих” регіонах країни з низьким рівнем ризику. Там буде суворо обмежений рух між містами, а ресторани та бари закриють.

Очікується, що указ буде затверджений урядом Маріо Драгі пізніше у п’ятницю.

В Італії, першій західній країні, яка сильно постраждала від пандемії, цього тижня кількість нових випадків інфікування зросла на 10% порівняно з попереднім тижнем. Влада попередила про погіршення ситуації через поширення нових, більш заразних, штамів коронавірусу.

Паралельно із загальнодержавними карантинними заходами, в Італії запроваджують обмеження за чотирирівневою системою (біла, жовта, помаранчева та червона зони) на основі рівня зараження. Цей розподіл переглядається щотижня.

Від початку епідемії в Італії було зафіксовано понад 3,1 млн випадків зараження COVID-19 та більш ніж 101 тисяча смертей.