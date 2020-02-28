Об этом сообщает AP.
В сообщении сказано, что Италия изменит способ сообщения о случаях инфицирования коронавирусом, что могло бы снизить эту статистику для страны.
Для этого итальянские власти планируют различать в официальных сообщениях тех, кто реально заражен коронавирусом, и тех, у кого есть симптомы коронавируса.
К примеру, накануне в Италии начальник гражданской защиты Анджело Боррелли сообщил о 528 случаях.
При этом, Национальный институт здравоохранения подтвердил наличие заболевания коронавирусом только в 282 случаях.
При этом, по информации МВД страны, в 159 случаях из 528 речь шла о необходимости стационарного лечения, а 37 человек лежали в реанимации.
Большинство реально зараженных коронавирусом в Италии находятся на карантине в своих жилищах.
На данный момент в Италии информируют о 650 случаях заражения, но не указано, сколько из них подтверждено.
- За прошедшие сутки на территории Китая сообщили о 433 новых случаях заражения коронавирусом. Общее количество случаев заражения во всем мире достигло 82 тысяч 164 случаев.
- Во Всемирной организации по охране здоровья допускают, что атипичный китайский коронавирус может вырасти в пандемию.
- Ни у одного из 89 эвакуированных из Китая граждан, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары, не выявлен коронавирус COVID-2019.