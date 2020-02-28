В Италии приняли решение изменить способ ведения статистики относительно случаев передачи и заражения коронавирусом COVID-19 из Китая.

Об этом сообщает AP.

В сообщении сказано, что Италия изменит способ сообщения о случаях инфицирования коронавирусом, что могло бы снизить эту статистику для страны.

Для этого итальянские власти планируют различать в официальных сообщениях тех, кто реально заражен коронавирусом, и тех, у кого есть симптомы коронавируса.

К примеру, накануне в Италии начальник гражданской защиты Анджело Боррелли сообщил о 528 случаях.

При этом, Национальный институт здравоохранения подтвердил наличие заболевания коронавирусом только в 282 случаях.

При этом, по информации МВД страны, в 159 случаях из 528 речь шла о необходимости стационарного лечения, а 37 человек лежали в реанимации.

Большинство реально зараженных коронавирусом в Италии находятся на карантине в своих жилищах.

На данный момент в Италии информируют о 650 случаях заражения, но не указано, сколько из них подтверждено.