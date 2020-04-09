В Италии планируют начать смягчение карантинных мер уже в конце апреля.

Об этом сообщает британская служба BBC.

По словам главы правительства Джузеппе Конте, карантин, который был введен в Италии 9 марта, можно смягчать только постепенно.

“Мы не можем переходить от полного закрытия до восстановления экономической активности. Мы должны делать все постепенно. Вероятно, если ученые дадут такое разрешение, мы можем начать ослаблять отдельные меры уже к концу этого месяца”, – сказал он.

Отмечается, что за последние сутки в Италии от коронавируса COVID-19 вылечились 2099 людей. Это рекордный показатель с начала эпидемии в стране.

При этом в Италии зафиксировано уже 140 тысяч заболевших коронавирусом. 17,5 тысячи людей в стране умерли от COVID-19.