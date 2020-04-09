Об этом сообщает британская служба BBC.
По словам главы правительства Джузеппе Конте, карантин, который был введен в Италии 9 марта, можно смягчать только постепенно.
“Мы не можем переходить от полного закрытия до восстановления экономической активности. Мы должны делать все постепенно. Вероятно, если ученые дадут такое разрешение, мы можем начать ослаблять отдельные меры уже к концу этого месяца”, – сказал он.
Отмечается, что за последние сутки в Италии от коронавируса COVID-19 вылечились 2099 людей. Это рекордный показатель с начала эпидемии в стране.
При этом в Италии зафиксировано уже 140 тысяч заболевших коронавирусом. 17,5 тысячи людей в стране умерли от COVID-19.
- Ранее сообщалось, что распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в Украине можно отслеживать в режиме реального времени с помощью онлайн-карты.
- В СНБО создали карту распространения COVID-19 в Украине и мире.
- В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.
- Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 3,1 %. Это существенно меньше, чем, например, в Италии или Испании.