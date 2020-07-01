Италия не будет открывать свои границы для граждан третьих стран, несмотря на рекомендации Европейского Союза.

Об этом сообщило европейское издание The Local.

Уточняется, что итальянское правительство продлило запрет на въезд в страну для туристов из государств, которые не являются членами Европейского Союза.

При этом решение о разрешении на въезд гражданам стран Европейского Союза и Великобритании не будет отменено.

Помимо того, в Италии объявили о возможных проверках по стране, устраиваемых с целью выявления людей, прибывающих из государств, не являющихся членами Европейского Союза. Такие иностранцы обязаны будут оставаться на карантине на протяжении двух недель.

По словам министра здравоохранения Италии Роберто Сперанцы, в данный момент ситуация с распространением коронавируса в стране по-прежнему остается сложной.