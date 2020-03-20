Глава Департамента гражданской обороны Анджело Борелли сообщил, что количество умерших от коронавируса в Италии достигло 3405 человек.

Об этом сообщает итальянская общественно-правовая телерадиокомпания Rai.

По словам Борелли, за последние сутки в Италии от коронавируса умерли 427 человек.

В настоящий момент коронавирусом инфицированы почти 33,2 тыс. итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4,5 тыс.

За последние сутки выздоровели 415 человек, их количество достигло 4440.

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране от коронавирусной инфекции умерли 3245 человек.

Отметим, первая смерть от коронавируса в Италии была зафиксирована 21 февраля, в регионе Венето. 18 марта в Италии количество погибших от коронавируса увеличилось на рекордные 475 человек за сутки.