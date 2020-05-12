В Италии уже через несколько дней откроют рестораны, бары, парикмахерские и салоны красоты.

Об этом сообщает итальянское издание Quifinanza.

Уточняется, что новый этап смягчения карантина в Италии начнется 18 мая.

Во всей стране откроют бары, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, библиотеки и музеи.

Отмечается, что всем учреждениям потребуется придерживаться необходимых мер безопасности и проводить ежедневную дезинфекцию помещений.

Владельцам ресторанов будет необходимо установить дистанцию между столиками как минимум в два метра. При этом обслуживающий персонал обязан носить перчатки и маски.

Также сообщается, что при новом фиксировании роста количества заражений в Италии власть имеет возможность снова ввести строгие карантинные ограничения.