Об этом сообщает итальянское издание Quifinanza.
Уточняется, что новый этап смягчения карантина в Италии начнется 18 мая.
Во всей стране откроют бары, рестораны, парикмахерские, салоны красоты, библиотеки и музеи.
Отмечается, что всем учреждениям потребуется придерживаться необходимых мер безопасности и проводить ежедневную дезинфекцию помещений.
Владельцам ресторанов будет необходимо установить дистанцию между столиками как минимум в два метра. При этом обслуживающий персонал обязан носить перчатки и маски.
Также сообщается, что при новом фиксировании роста количества заражений в Италии власть имеет возможность снова ввести строгие карантинные ограничения.
- ВОЗ сообщает, что сегодня ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.