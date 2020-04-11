Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает итальянское издание La Stampa.
“Мы продолжим ограничительные меры до 3 мая. Это решение непростое, но необходимое. Если мы сдадимся сейчас, есть угроза, что все начнется сначала”, – подчеркнул премьер.
Однако он допустил, что работа предприятий, закрытых из-за карантина может восстановиться раньше этого срока.
По словам Конте, правительство уже начало работать над программой, которая гарантирует жизнеспособность экономики в условиях продолжающейся пандемии.
Он также уточнил, что с 14 апреля смогут возобновить работу книжные магазины, магазины товаров для детей и новорожденных, а также компании, занимающиеся уходом за зелеными насаждениями.
- Ранее сообщалось, что в Италии планируют начать смягчение карантинных мер уже в конце апреля.
- Также в Италии было зафиксировано самую низкую смертность за последние недели.