Правительство Италии решило продлить общенациональный карантин до 3 мая в связи с пандемией коронавируса COVID-19. .

Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает итальянское издание La Stampa.

“Мы продолжим ограничительные меры до 3 мая. Это решение непростое, но необходимое. Если мы сдадимся сейчас, есть угроза, что все начнется сначала”, – подчеркнул премьер.

Однако он допустил, что работа предприятий, закрытых из-за карантина может восстановиться раньше этого срока.

По словам Конте, правительство уже начало работать над программой, которая гарантирует жизнеспособность экономики в условиях продолжающейся пандемии.

Он также уточнил, что с 14 апреля смогут возобновить работу книжные магазины, магазины товаров для детей и новорожденных, а также компании, занимающиеся уходом за зелеными насаждениями.