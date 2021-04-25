З понеділка 26 квітня більша частина Італії перейде з "червоної" в "жовту" зону карантину. Влада країни заявила про готовність і далі пом'якшувати локдаун, якщо це дозволить ситуація.

Про це повідомляє агентство Ansa.

Серед регіонів, які перейдуть в “жовту” зону: Абруццо, Кампанія, Емілія-Романья, Фріулі-Венеція-Джулія, Лаціо, Лігурія, Ломбардія, Молізе, Марке, П’ємонт, Тоскана, Умбрія і Венето, а також автономні провінції Больцано і Тренто.

У зазначених регіонах частково відкриються ресторани та бари, кінотеатри, театри та музеї. Близько 70 тисяч поліцейських контролюватимуть дотримання обмежень – від перевірок закладів до запобігання скупчень людей на вулицях і площах.

У найпопулярніших місцях Риму будуть встановлені загородження.

Наразі в “помаранчевій” зоні залишаться п’ять регіонів Італії, а в “червоній” – тільки Сардинія.