Правительство Италии приняло решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня.

Соответствующее решение обнародовано на сайте правительства Италии.

Отмечается, что с 3 июня будут сняты ограничения на передвижения внутри страны, а также на въезд и выезд за пределы Италии. Ограничения на передвижения могут сохраняться для отдельных территорий, если этого требует эпидемическая обстановка.

Также остается в силе запрет на передвижения и требование о карантине для тех, у кого подтвержден COVID-19, или контактировавших с больными людьми.

При этом в решении правительства не уточняется, необходимо ли прибывшим из-за границы проходить обсервацию.

По данным Университета Хопкинса, по состоянию на 16 мая Италия находится на пятом месте по количеству инфицированных коронавирусом . За время пандемии в стране коронавирус подтвердили у 223 885 человек, умерли — 31 610 человек.