Правительство Италии одобрило декрет, который запрещает крупным круизным лайнерам входить в Венецианскую лагуну.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Министр культуры страны Дарио Франческини заявил, что это решение было принято в ответ на запрос культурного органа ООН ЮНЕСКО.

Большие корабли теперь должны будут швартоваться в промышленном порту города, пока не будет найдено окончательное решение. Правительство проведет “конкурс идей” для альтернативного круизного терминала в городе.

Критики утверждают, что корабли вызывают загрязнение и разрушают фундамент города, который страдает от регулярных наводнений.

В данный момент из-за ограничений, связанных с коронавирусом, круизные лайнеры не могут заходить в Венецию, и их отсутствие способствовало улучшению качества воды в лагунах.