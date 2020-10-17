В Италии женщина в течение нескольких месяцев подмешивала коллеге транквилизаторы в кофе, чтобы та чувствовала себя сонной и хуже справлялась с работой.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Инцидент произошел осенью 2017 года в коммуне Бра (регион Пьемонт, Италия).

Алиса Бордон рассказала, что ее коллега Марианждела Черрато часто покупала кофе для коллег в баре возле их офиса.

Обычно Бордон делала один глоток и забывала о напитке, но однажды выпила все второпях. Вскоре после этого женщина потеряла сознание, когда шла к своему рабочему месту.

“Все вокруг было черным. Мне казалось, что я плыву”, — отметила она.

Бордон тогда госпитализировали и проверили подозрение на инсульт.

Женщина заметила те же симптомы после того, как выпила еще несколько капучино, которые покупала Черрато. Однажды после очередной порции напитка Бордон на автомобиле врезалась в стену.

Только на Рождество у женщины появились подозрения: она взяла несколько выходных, во время которых чувствовала себя хорошо.

“Я подумала, что, возможно, есть связь между кофе и состоянием моего здоровья. Невролог посоветовал мне не пить кофе в течение месяца, и я так и сделала”, — рассказала Бордон.

Спустя несколько месяцев женщина получила еще один капучино от Черрато, но выпила лишь половину. Вторую часть она отнесла на анализ, который показал, что количество транквилизатора в кофе в 10 раз превышало норму.

Впоследствии полиция задержала Черрато “с поличным”, когда та добавляла транквилизатор в капучино. На этой неделе женщину приговорили к 4 годам тюремного заключения.

В ходе рассмотрения дела Черрато призналась, что хотела дискредитировать коллегу в глазах руководства компании, чтобы избежать сокращения.