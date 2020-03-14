Об этом сообщила пресс-служба общества.

Так, SIAARTI обнародовало этические рекомендации на случай, если у врачей будет недостаточно ресурсов для лечения всех пациентов.

В таких ситуациях эксперты советует руководствоваться принципами медицины во время военных действий, а именно отказаться от попыток оказать помощь всем больным в порядке очереди и сосредоточиться на спасении тех, у кого больше шансов выжить.

“Может потребоваться установить возрастной предел для предоставления интенсивной терапии. Речь идет не о том, чтобы сделать просто ценный выбор, а о том, чтобы зарезервировать ресурсы, которые могут быть очень скудными для тех, кто, во-первых, имеет наибольшие шансы на выживание, и, во-вторых, кто моложе, с целью максимизации выгод для наибольшего числа людей”, – говорится в третьем пункте рекомендаций.

Эксперты SIAARTI также рекомендуют “тщательно оценивать наличие сопутствующих заболеваний и функциональное состояние, в дополнение к возрасту пациента”.

“Вполне возможно, что у здоровых людей будет относительно короткий курс лечения, но для пациентов пожилых и слабых курс будет более длинным и, следовательно, потребуется больше ресурсов от службы здравоохранения”, – отмечается в четвертом пункте рекомендаций.