Об этом рассказала #Буквам этническая украинка Анна Комисарова, говорится в материале “Интроверты поневоле. Как проходит карантин в Италии, Израиле и Южной Корее: рассказывают местные”.
Ограничение передвижения по стране власти ввели с целью сдерживания распространения коронавируса.
Она пояснила, что жителям запретили выезжать из своих провинций без разрешения властей. Исключения – работа, проблемы со здоровьем или неотложные семейные дела.
“Поезда по стране еще ездят. Но повсюду на вокзалах есть бланки автосертификации, где вы указываете причину своего путешествия. Если эта причина оказывается выдуманной – нужно будет заплатить штраф в 206 евро. Или же вас арестуют на срок до трех месяцев
Единственная неизбежная причина покинуть дом – это закупки продуктов. В этом случае власти советуют, чтоб от семьи на улицу выходил только один человек. Придя в магазин, надо соблюдать “правило одного метра”: не приближаться к другим людям ближе этого расстояния”, – рассказала украинка.
Также она отметила, что при входе в магазине также очереди, потому что не разрушают одновременно заходить внутрь большому количеству людей. Все продукты есть. Сложно найти защитные маски и дезинфицирующие гели.
- За сутки на территории Италии количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 5,2 тысяч человек. 439 заболевших умерли, еще 394 – полностью вылечились.