Граждан Италии, которые указывают неправдивую информацию, объясняя цель той или иной поездки в пределах страны, штрафуют на 206 евро.

Об этом рассказала #Буквам этническая украинка Анна Комисарова, говорится в материале “Интроверты поневоле. Как проходит карантин в Италии, Израиле и Южной Корее: рассказывают местные”.

Ограничение передвижения по стране власти ввели с целью сдерживания распространения коронавируса.

Она пояснила, что жителям запретили выезжать из своих провинций без разрешения властей. Исключения – работа, проблемы со здоровьем или неотложные семейные дела.

“Поезда по стране еще ездят. Но повсюду на вокзалах есть бланки автосертификации, где вы указываете причину своего путешествия. Если эта причина оказывается выдуманной – нужно будет заплатить штраф в 206 евро. Или же вас арестуют на срок до трех месяцев

Единственная неизбежная причина покинуть дом – это закупки продуктов. В этом случае власти советуют, чтоб от семьи на улицу выходил только один человек. Придя в магазин, надо соблюдать “правило одного метра”: не приближаться к другим людям ближе этого расстояния”, – рассказала украинка.

Также она отметила, что при входе в магазине также очереди, потому что не разрушают одновременно заходить внутрь большому количеству людей. Все продукты есть. Сложно найти защитные маски и дезинфицирующие гели.