Об этом сообщает британская служба BBC.
“Жительница Италии выиграла картину Пабло Пикассо стоимостью в 1 миллион евро во время благотворительной лотереи, билет на которую ей подарили”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что картина называется “Натюрморт”. Художник написал ее в 1921 году. При этом размер картины составляет 46 на 23 сантиметра.
Сообщается, что благотворительное мероприятие было организовано аукционным домом в Париже, а деньги были собраны на строительство колодцев и обустройство школ.
Отмечается, что на лотерею было продано более 50 тысяч билетов, которые покупали люди с разных стран мира. На аукционе в целом удалось собрать около 5,1 миллиона евро.
- Ранее сообщалось, что в лондонской галерее модернистского и современного искусства Tate Modern было совершено нападение на картину Пикассо стоимостью 20 млн фунтов.