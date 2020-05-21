Об этом сообщает британская служба BBC.

“Жительница Италии выиграла картину Пабло Пикассо стоимостью в 1 миллион евро во время благотворительной лотереи, билет на которую ей подарили”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что картина называется “Натюрморт”. Художник написал ее в 1921 году. При этом размер картины составляет 46 на 23 сантиметра.

Сообщается, что благотворительное мероприятие было организовано аукционным домом в Париже, а деньги были собраны на строительство колодцев и обустройство школ.

Отмечается, что на лотерею было продано более 50 тысяч билетов, которые покупали люди с разных стран мира. На аукционе в целом удалось собрать около 5,1 миллиона евро.