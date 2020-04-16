Об этом пишет британское издание The Daily Mail.

71-летняя Сандра и 73-летний Джанкарло лежат в реанимации и подсоединены к аппаратам ИВЛ в больнице Мурри, расположенной в муниципалитете Фермо.

Роберта Ферретти, реанимационная медсестра, узнала, что пара должна была отпраздновать свою 50-ю годовщину свадьбы, и вместе с другими медиками организовала вечеринку в честь годовщины.

Ферретти сказала: “Сандра много плакала, но не за себя, она волновалась за своего мужа. Он сказал мне, как сильно он все еще любит ее после стольких лет. Когда я узнала, что у них годовщина, я подумал , что они обязательно должны это отпраздновать”.

Вечеринка длилась всего 10 минут. Медики, одетые в защитные костюмы, принесли паре маленький праздничный пирог и включили свадебный марш.