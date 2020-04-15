Об этом сообщает американский телеканал CNN.

У людей, которые выздоравливают от коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или которые больны, но не имеют симптомов, вырабатываются антитела к вирусу в плазме крови. Медики предполагают, что эти антитела, если их перелить другому человеку, могут помочь нейтрализовать вирус в его организме.

В некоторых больницах северной Италии уже начали испытания этого метода лечения больных COVID-19. При этом используется плазма крови тех людей, которые уже выздоровели от вируса и получили негативные результаты теста на него в течение последних двух недель.

Страна надеется перейти на массовое использование плазмы крови выживших пациентов с COVID-19, чтобы помочь тем, кто находится в тяжелом состоянии в больницах.

“Добро может выйти из этого. У нас была такая огромная вспышка, [что] теперь у нас много потенциальных доноров. […] Это плазменное лечение может иметь решающее значение для контроля инфекции у пациентов, поступающих в отделения интенсивной терапии”, — отметил Фаусто Балданти, вирусолог из больницы Университета Павии Сан-Маттео.

Важно отметить, что эффективность этого метода на сегодня еще не доказана. Известно, наличие антител в организме человека может означать, что у человека есть хоть какой-то иммунитет, но сегодня ученые не уверены, насколько иммунитет к COVID-19 бывает сильным и как долго он длится.

К тому же, при использовании этого метода медикам необходимо иметь проверенный тест на антитела к коронавирусу, который позволит отбирать наиболее эффективных доноров крови. Сегодня таких тестов не существует, а те, что есть на рынке, часто оказываются некачественными, в связи с чем Управление по контролю за продуктами и лекарствами США ужесточило ограничения на выпуск таких тестов.

Несмотря на это, генеральный директор Итальянского национального центра крови Джанкарло Мария Лиумбруно считает, что плазма может стать ключом к созданию эффективной лекарственной терапии от коронавирусной инфекции. Он надеется, что необходимый тест на антитела к коронавирусу удастся разработать в течение нескольких недель.

После того, как тест на антитела будет одобрен, Италия планирует открыть свои банки крови, донорами которых смогут стать люди с антителами к коронавирусу.

Больницы из сильно пострадавшего северного региона Италии — Ломбардии — сотрудничают с биотехнологической компанией Kedrion Biopharma, чтобы создать препарат на основе плазмы крови.

Доктор Алессандро Гринджери, который работает над созданием препарата,сообщил, что компания планирует начать сбор плазмы у выздоравливающих пациентов к концу мая и надеется получить прототип препарата к концу сентября.