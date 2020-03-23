Врачи из Италии утверждают, что в условиях пандемии коронавируса Западная модель здравоохранения, ориентированная на пациента терпит неудачу.

Об этом итальянские врачи написали в научной статье, пишет международная медиакомпания STAT, специализирующая на медицине и здоровье.

Итальянские медики утверждают, что подход в лечении инфицированных COVID-19 должен быть изменен. Лечение должно происходить на дому.

“Западные системы здравоохранения были построены основываясь на концепции ориентированной на пациенте”, – пишут Мирко Накоти, Лука Лонги и их коллеги из больницы в Бергамо.

Они считают, что фокус должен быть смещен на заботу об обществе.

“Мы далеко за пределами переломного момента”, – пишет Накоти и его коллеги.

Итальянские врачи считают, что стационарное лечение должны получать пациенты с тяжелыми формами болезни.

Они также сообщают, что в таких условиях другая медицинская помощь в северной Италии практически остановилась.

Отметим, 22 марта в Италии зафиксирован 651 летальный исход от коронавируса — это значительно меньше, чем накануне, когда количество жертв составило свыше 800 человек. Однако количество подтвержденных случаев коронавируса продолжает расти. В частности, цифра выросло на 10,4% – до 59 138 человек.