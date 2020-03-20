Итальянский бренд одежды и аксессуаров Ermanno Scervino начал производство медицинских масок на фоне вспышки в стране коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается в Instagram бренда.

“Наше ателье теперь производит медицинские маски”, – отмечается в сообщении.

Также бренд обнародовал несколько фото процесса производства масок.

Ermanno Scervino – итальянский бренд со штаб-квартирой во Флоренции, Италия. Он специализируется на производстве одежды, обуви и аксессуаров, выполненных из высококачественных материалов. Марка относится к люксовому сегменту рынка.

Бренд был основан в 2000 году Эрманно Даэлли и Тони Шервино.

Даэлли выпускал свои коллекции еще в 1980-х – 1990-х годах. В конце 1990-х он познакомился с Тони Шервино, менеджером, занимавшимся производством спортивной одежды. Они нашли много схожего в вопросах моды и стиля и решили создать новый бренд.

Сейчас Эрманно Даэлли отвечает за творческую часть коллекций, а Тони Шервино — за все организационные вопросы.

Бренд развивает несколько линий одежды: в частности, Ermanno Scervino (линия мужской, женской, детской одежды и аксессуаров) и Scervino Street (линия молодежной одежды, сочетающая в себе элементы уличного стиля).

Эрманно Даэлли выступил автором нарядов для певицы и актрисы Шер, исполнившей роль Эльзы Моргенталь Штраусс-Армистан в фильме “Чай с Муссолини” Франко Дзеффирелли.

Сегодня бренд пользуется большой популярностью среди знаменитостей.

Цены на одежду и аксессуары Ermanno Scervino разные. Согласно данным на сайте бренда, куртка с короткими рукавами и норковой каймой обойдется потенциальному покупателю в 1890 евро, топ с короткими рукавами – в 990 евро, леггинсы – в 590 евро. Сумку можно приобрести как за 990, так и за 1250 евро. А широкий кожаный пояс со стразами обойдется в 750 евро.