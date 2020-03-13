Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Первоначально Кьяра попыталась объяснить ситуацию в Италии иностранцам.

“Больницы не готовы ко всем этим случаям (коронавируса – Ред.), и врачи и медсестры делают все возможное, чтобы помочь как можно большему числу людей, но если рост числа больных не замедлится, им придется начать выбирать пациентов в зависимости от их возраста и вероятности выжить”, – пояснила она.

Также блогер рассказала, что вместе с итальянский репером собрала 3,6 миллиона евро материальной помощи больнице в Милане.

“Государство решило закрыть всех итальянцев в их домах до 3 апреля для предотвращения распространения вируса и чтобы избежать коллапса всей системы и больниц. Мы все сейчас живем в карантине, как некоторые города Китая в прошлом месяце. Поэтому, пожалуйста, осознайте и поймите, что это не обычный грипп, это намного опаснее для всех нас: оставайтесь дома, насколько это возможно в критическое время”, – добавила она.

Также в сторизах Кьяра Ферраньи всячески пытается донести подписчикам, что китайский атипичный коронавирус – это не “обычный грипп”.