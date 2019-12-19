Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Сообщается, что к расследованию итальянские правоохранители приобщали, в том числе, материалы, полученные с электронных устройств Маркива. Однако в суде, как отмечают журналисты The New York Times, в качестве доказательств использовались материалы российских пропагандистских средств массовой информации.

В частности, среди них были описанные ролики “с открытым исходным кодом найденные на YouTube” или взятые “местного телеканала”. Все видеозаписи имели логотип пропагандистского телеканала Russia Today.

Также к делу была приобщена статья издания “Русская весна”, в которой утверждается, что Министерство внутренних дел Украины вступило в сговор с товарищами Маркива для его защиты. Сайтом также был опубликован фейковый документ, якобы просочившийся от украинских властей, в котором указывалось, что товарищи Маркива дают показания в его пользу.

Присяжные, вынесшие решение по делу Маркива, ссылаются именно на материалы российских СМИ.

“Присяжные написали в окончательном постановлении, что соратники г-на Маркива “были проинструктированы давать заранее согласованные ответы” и что статья “Русская весна” “содержит некоторые элементы, которые, как представляется, указывают на правду”, — отмечает The New York Times.

При этом итальянские правоохранители отмечают, что не считают материалы Russia Today решающими в приговоре, а прокурор по этому делу Андреа Занончелли, комментируя включение репортажей анонимных источников и росСМИ, избегает ответов о достоверности этих источников.

“Не мне решать, распространяет ли Russia Today фальшивые новости. Даже сломанные часы правы два раза в день”, — сказал он.

Напомним, Виталий Маркив, у которого есть украинское и итальянское гражданство, находится в заключении в Италии с 30 июня 2017 года. В Италии украинского военного подозревают в причастности к гибели под Славянском в 2014 году итальянского фоторепортера Андреа Роккелли, который вел репортаж на стороне пророссийских боевиков. Согласно версии итальянских следователей, Маркив находился на возвышенности возле Славянска в тот день, когда Роккелли погиб в результате минометного обстрела.

Защита украинца отвергает обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы.