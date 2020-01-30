Итальянский телеканал извинился за то, что назвал Украину «Малой Россией»

Ведущий популярного итальянского шоу L'eredita ("Наследие") на телеканале RAI Флавио Инсинна публично извинился за то, что назвал Украину "Малой Россией".

Об этом сообщает посольство Украины в Италии.

“Сегодня в прямом эфире на телеканале “RAI-1”, после консультаций Посольства с руководством телевизионной компании, Ф. Инсинна публично признал некорректность употребления словосочетания “Малая Россия””, – говорится в сообщении.

“Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления “Малая Россия” в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина – это прекрасная страна, и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины”, – сказал ведущий.

Ранее украинское посольство в Италии обнародовало письмо к телеканалу, в эфире которого Украину назвали “Малой Россией”. В письме украинские дипломаты объяснили происхождение названия “Малороссия” и отметили, что его употребление для Украины недопустимо, особенно в контексте войны с Россией и оккупации территорий.