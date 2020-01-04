Vogue Italia отказался от проведения фотосессий для январского номера, чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды.

Об этом сообщается на сайте журнала.

Так в январском выпуске журнала вместо оригинальных фотографий на обложке появятся иллюстрации, изображающие реальные модели в одежде Gucci.

“Для создания этого номера не требовалось производство фотосессий. Впервые в своей истории Vogue Italia отказывается от использования фотографий, чтобы освободить место для рисунков и иллюстраций”, — говорится в сообщении.

В своем письме к читателям редактор журнала Эманюэль Фарнети объяснил такое решение редакции необходимостью привлечь внимание к тому, какой вред окружающей среде наносит создание журнала, связанного с модой.

“В нашем случае это означает признание значительного воздействия на окружающую среду, связанного с изданием журнала о моде”, — подчеркнул он.

В качестве примера Фарнети привел историю создания самого большого выпуска журнала за последний год — сентябрьского. Он перечислил некоторые ресурсы, которые потребовались для того, чтобы заполнить выпуск оригинальными фотографиями.

“В нем участвовали сто пятьдесят человек. Около 20 рейсов и около десятка поездок на поезде. Сорок машин в режиме ожидания. Шестьдесят международных почтовых отправлений. Не менее 10 часов беспрерывной работы электрического освещения, частично от бензиновых генераторов. Пищевые отходы от предприятий общественного питания. Пластик для упаковки одежды. Электричество для подзарядки телефонов, камер…”, — написал он.