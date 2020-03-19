В Италии волонтеры напечатали на 3D-принтере клапаны для аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Теперь им может грозить суд от официального производителя, который поставляет сертифицированные клапаны.

Об этом пишет издание Business Insider Italia.

С 12 марта больница в Киари (Брешиа) находилась в чрезвычайной ситуации: медики поняли, что запас клапанов, необходимых для работы реанимационного оборудования, заканчивается, и что производитель не мог вовремя их снабдить.

Но тут на выручку пришли Кристиан Фракасси, молодой инженер по материалам, предприниматель из Брешии, занимающийся 3D-печатью, и Алессандро Рамайоли, оба работающие в итальянском стартапе Isinnova. Они предложили больнице свой 3D-принтер для изготовления копий клапана.

Они обратились к поставщику за точными чертежами, но получили отказ и угрозу судом за нарушение патентных прав.

В итоге Фракасси и Рамайоли отправились в больницу, сняли все замеры сами и изготовили три варианта клапана.

“Конечно, сейчас мы находимся на стадии тестирования и, конечно, это несертифицированная часть, но у нас не было альтернативы! В понедельник [15 марта] мы узнаем, будет ли новый клапан работать отлично”, – сказал Массимо Темпорелли, основатель компании FabLab, которая и печатала клапаны.

По их словам, стоимость клапана составляет около 1 евро, по сравнению с оригиналом , который стоит 10 000 евро.

“Если новый клапан окажется полностью функциональным, учитывая невозможность найти его на рынке, мы могли бы распространить файл в сети лабораторий по всей Италии и решить любые проблемы подобные я в других больницах”, – отметил Темпорелли.

Diamo a Cesare quel che è di Cesare Permetteteci una nota, perché il tam tam mediatico che si è generato dopo la… Опубліковано Cristian Fracassi Неділя, 15 березня 2020 р.

Позже министр по технологическим инновациям и цифровизации Паола Пизано в Twitter опубликовала фото с клапанами, напечатанными на 3D-принтере.