Об этом пишет издание Business Insider Italia.
С 12 марта больница в Киари (Брешиа) находилась в чрезвычайной ситуации: медики поняли, что запас клапанов, необходимых для работы реанимационного оборудования, заканчивается, и что производитель не мог вовремя их снабдить.
Но тут на выручку пришли Кристиан Фракасси, молодой инженер по материалам, предприниматель из Брешии, занимающийся 3D-печатью, и Алессандро Рамайоли, оба работающие в итальянском стартапе Isinnova. Они предложили больнице свой 3D-принтер для изготовления копий клапана.
Они обратились к поставщику за точными чертежами, но получили отказ и угрозу судом за нарушение патентных прав.
В итоге Фракасси и Рамайоли отправились в больницу, сняли все замеры сами и изготовили три варианта клапана.
“Конечно, сейчас мы находимся на стадии тестирования и, конечно, это несертифицированная часть, но у нас не было альтернативы! В понедельник [15 марта] мы узнаем, будет ли новый клапан работать отлично”, – сказал Массимо Темпорелли, основатель компании FabLab, которая и печатала клапаны.
По их словам, стоимость клапана составляет около 1 евро, по сравнению с оригиналом , который стоит 10 000 евро.
“Если новый клапан окажется полностью функциональным, учитывая невозможность найти его на рынке, мы могли бы распространить файл в сети лабораторий по всей Италии и решить любые проблемы подобные я в других больницах”, – отметил Темпорелли.
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Опубліковано Cristian Fracassi Неділя, 15 березня 2020 р.
Позже министр по технологическим инновациям и цифровизации Паола Пизано в Twitter опубликовала фото с клапанами, напечатанными на 3D-принтере.
- По состоянию на вечер 18 марта в Италии зарегистрировано 31 506 случаев заболевания COVID-19. Более трети случаев (12 095) зафиксированы в области Ломбардия, что на севере страны. За сутки в Италии из-за коронавируса COVID-19 погибли почти 500 человек. Более тысячи пациентов выздоровели.