Юрченко и Лерос подрались в кулуарах Верховной Рады

Его оппонент Гео Лерос в Facebook отметил, что не он был инициатором этой драки.
“Вчера с взяточника Юрченко, как из собаки, сняли браслет, сегодня это бешеное чудовище бросилось на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями”, – написал Лерос.
Нардеп отметил, что не будет перечислять оскорбления, которые сказал Юрченко в его сторону, ведь беспокоится о психике людей.
Лерос считает странным, что нардеп, который получил взятку, не несет за это никакой ответственности, а продолжает хвастаться своей безнаказанностью.
Также Лерос опубликовал видео, на котором Юрченко с остатками крови на лице рассказывает детали нападения. По его словам, Лерос напал сзади и бил его ногами по голове. Нардеп чувствует себя плохо. Также Юрченко добавил, что вызвал скорую и полицию.
“Я боюсь, если Юрченко поедет в больницу, там профессор Преображенский назад сделает его бродячей собакой и наденет браслет”, – подписал видео Лерос.
Юрченко в Facebook рассказал свою версию событий.
По словам нардепа, Лерос напал на него в кулуарах Верховной Рады около 11:30. Он назвал это избиение “давлением на народного депутата”.
“Они пытаются уже устранить меня не только политически, но и физически. Завтра эта бешеная собака будет бросаться еще на кого-то. Указанными незаконными действиями совершено препятствование моей депутатской деятельности – за госпитализации я лишен возможности голосовать за Госбюджет на 2021 год”, – написал Юрченко.
Напомним, что 4 ноября с нардепа Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, сняли электронный браслет.
Дело Юрченко
Как известно, 13 сентября нардеп Гео Лерос сделал очередное громкое заявление – он сообщил, что против его уже бывшего коллеги по фракции Александра Юрченко проводятся следственные действия НАБУ за лоббирование интересов по законопроекту об отходах. Лерос утверждал, что НАБУ якобы задержало на взятке помощника депутата Юрченко, который взял первые 13 тыс. из 200 тыс. долларов, которые предусматривались за законопроект, связанный с бытовыми отходами. Ни Офис генпрокурора, ни НАБУ сначала никак не отреагировали на слова депутата.
Впоследствии глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия сообщил, что Юрченко намерен выйти из фракции до тех пор, пока не докажет свою невиновность в деле о получении взятки его “доверенным лицом”.
15 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видеоматериалы, где доверенное лицо нардепа Юрченко договаривается с детективом НАБУ о взятке в 200 тысяч долларов за внесение поправок по зеленому тарифу в законопроект об управлении отходами.
На видео также присутствует и Юрченко, который говорит о “плюшках”, которые он хочет получить за работу.
17 сентября прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил нардепу Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей.
Действия народного избранника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере, а также подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).
15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что в данный момент нет достаточных оснований для объявления подозрения нардепу Александру Юрченко по делу о получении взятки. Впоследствии Венедиктова все же подписала уведомление о подозрении Юрченко и ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей.
15 сентября суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом Юрченко. Его арестовали с возможностью внесения залога.
17 сентября народного депутата Александра Юрченко официально исключили из фракции “Слуги народа”.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нардеп Александр Юрченко будет сидеть в тюрьме.
- Исключенный из фракции “Слуги народа” нардеп Александр Юрченко, которого подозревают в причастности к коррупционной схемы, связал дело против него с “мусорной мафией”.