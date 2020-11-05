Юрченко и Лерос подрались в кулуарах Верховной Рады

Народные депутаты Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах Верховной Рады Украины. Юрченко после этого заявил, что его госпитализировали.

Его оппонент Гео Лерос в Facebook отметил, что не он был инициатором этой драки.

“Вчера с взяточника Юрченко, как из собаки, сняли браслет, сегодня это бешеное чудовище бросилось на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями”, – написал Лерос.

Нардеп отметил, что не будет перечислять оскорбления, которые сказал Юрченко в его сторону, ведь беспокоится о психике людей.

Лерос считает странным, что нардеп, который получил взятку, не несет за это никакой ответственности, а продолжает хвастаться своей безнаказанностью.

Также Лерос опубликовал видео, на котором Юрченко с остатками крови на лице рассказывает детали нападения. По его словам, Лерос напал сзади и бил его ногами по голове. Нардеп чувствует себя плохо. Также Юрченко добавил, что вызвал скорую и полицию.

“Я боюсь, если Юрченко поедет в больницу, там профессор Преображенский назад сделает его бродячей собакой и наденет браслет”, – подписал видео Лерос.

Юрченко в Facebook рассказал свою версию событий.

По словам нардепа, Лерос напал на него в кулуарах Верховной Рады около 11:30. Он назвал это избиение “давлением на народного депутата”.

“Они пытаются уже устранить меня не только политически, но и физически. Завтра эта бешеная собака будет бросаться еще на кого-то. Указанными незаконными действиями совершено препятствование моей депутатской деятельности – за госпитализации я лишен возможности голосовать за Госбюджет на 2021 год”, – написал Юрченко.

Напомним, что 4 ноября с нардепа Юрченко, подозреваемого во взяточничестве, сняли электронный браслет.