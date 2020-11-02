31 октября состоялась онлайн-церемония определения победителей IV Международного кинофестиваля Kharkiv MeetDocs. Организаторами кинофестиваля стали общественная организация “Mediafrontline e.V.” в партнерстве с Think Tank Ukraine. Кинофестиваль прошел при поддержке Госкино Украины, Украинского культурного фонда и Федерального министерства иностранных дел Германии в рамках программы “Развитие сотрудничества с гражданскими обществами в странах Восточного партнерства”.

Победителя Национального конкурса, который в этом году прошел впервые, определило жюри в составе режиссера и драматурга Натальи Ворожбит, режисера-документалиста Сергея Буковского и киноменеджера, участника Совета по государственной поддержке кинематографии Людмилы Горделадзе.

Победителем, получившим денежный приз в размере 30 000 гривен от Агентства креативных индустрий и коммуникаций “ПотомуЧто”, стал фильм War Note режиссера Романа Любого. Также он получил сертификат на обучение в Академии Dronarium на курс “Подготовка операторов БПЛА” от партнера приза Dronarium.

Фото: Анастасия Мантач

Специальные награды жюри получили кинокартины Not Alone Снежаны Гусаревич и “Зарваница” Романа Химея и Еремы Малащука (“За фиксацию нового мифа и за поиск неуловимого смысла в коллективном шествии по чудо”).

Приз зрительских симпатий (сертификат на 30 000 грн на аренду съемочной техники нашего партнера, компании Patriot Rental) получил фильм “Вторжение на Байконур” режиссера Ангела Ангелова.

Победителем третьего питчинга (конкурс кинопроектов — прим.) в истории Kharkiv MeetDocs стал режиссер Алексей Радинский и продюсер Любовь Кнорозок.

Членами жюри питчинга были продюсер документального кино и корреспондент нескольких изданий Франции, Швейцарии и Бельгии Стефан Сиоан, продюсер Star Media Producers Hub, в прошлом руководитель программ “Ревизор” (9 сезонов) и “Страсти по Ревизору” (6 сезонов) Виктория Бурдукова и директор ООО “ИДАС ИНТЕРНЕШНЛ ФИЛМ”, продюсер таких фильмов, как “Киборги”, “Чужая молитва”, “Мы есть. Мы рядом” и других, Иванна Дядюра.

В питчинге приняли участие кинопроекты:

“Умышленная ложь”, режиссер Алексей Радинский, продюсер Любовь Кнорозок

“Фото на память”, режиссеры Ольга Черных, Регина Марьяновская-Девидзон, продюсер Алексей Гладушевский

“Демиург”, режиссер Ольга Семак, продюсеры Елена Семак, Александр Течинский

“Тренер-отец. Воспитанные боксом”, режиссер Алексей Савелов, продюсер Надежда Грачева

“Скорая на периферии”, режиссер Дмитрий Грешко, продюсер Полина Герман

“По ночам море светится”, режиссер Светлана Лещинская, продюсер Надежда Грачева

“Повторяй за мной”, режиссер и продюсер Любовь Дуракова

“ЕвроДонбас”, режиссер Корней Грицюк, продюсер Анна Паленчук

“Совсем не страшный фильм”, режиссер Елизавета Стрый, продюсер Оксана Иванцив

“Уровень любви”, режиссер Татьяна Дородницина, продюсер Оксана Иванцив

Главным призом питчинга этого года стал MacBook, который поможет победителю в его работе. Отдельный приз от Star Media — главного партнера индустриальной секции — получил проект “Тренер-отец. Воспитанные боксом” режиссера Алексея Савелова и продюсера Надежды Грачовой. Компания предоставит призеру услуги по скрипт-докторингу.

Фото: Анастасия Мантач

Во время церемонии были объявлены и победители кинофестиваля украинского независимого короткометражного кино “Бардак”. Особенностью фестиваля является то, что все работы были сняты без государственного финансирования. Гран-при (определяется путем зрительского голосования — прим.) “Бардака” получил фильм One more Day режиссера Александра Шимко.

Выбор жюри “Бардак. Онлайн”, состоящего из кинокритика, киноведа и отборщика национальных секций Каменец-Подольского международного кинофестиваля “Бруківка” Дениса Буданова, координатора фестиваля “Первый шаг” и режиссера театра Виктора Броницкого и руководителя учебно-научного центра “Школа журналистики” Черноморского национального университета имени Петра Могилы, первого Уполномоченного по защите государственного языка и автора цикла программ об украинцах в Магдебурге для немецкого телевидения Татьяны Монаховой, распределился следующим образом:

Приз жюри: Immigrant Holdem, режиссер Слава Бабенков — заслуживает первое место благодаря сочетанию визуальной и смысловой нагрузок, которые создала съемочная группа. Великолепная операторская работа, высокое художественное качество кадра, точный юмор. Эта история является настоящим маленьким кино.

Награда от Татьяны Монаховой: One More Day, режиссер Александр Шимко — удалось превзойти ожидания благодаря повороту сюжета в конце истории. Следует отметить и хорошую актерскую игру и качественную операторскую работу. Фильм заставляет верить в добро, в чудеса, дает надежду, что особенно актуально в наше время.

Награда от Дениса Буданова: “Я, робот”, режиссер Роман Бордун — за умение поймать момент средствами наблюдательной документалистики и показать безумство настоящего, связав это с актуальными социально-политическими обстоятельствами.

Награда от Виктора Бронского: за качественные графические решения в работе BRAVE FACTORY авторов Andrew AJ и Tina AJ и за отличное художественное воплощение образов средствами анимации.

Кроме того, победителями “Бардак. Офлайн”, которых выбирали режиссер, сценарист, продюсер, обладатель Гран-при фестиваля “Бардак” 2020 года Виктор Буток, украинская писательница, автор книг “Пиши. Легкий путь от идеи к книге”, “Линия усилия” и других Таис Золотковская и переводчица, работавшая фактически со всеми украинскими кинофестивалями, занимавшаяся прокатом украинского документального и художественного кино совместно с “86ПРОКАТ”, Катерина Поправка, стали:

Обладатель приза жюри: “Идеальная семья “ , режиссер Дмитрий Ковальский — за креативное использование киноязыка в раскрытии темы ценности семьи.

Особую награду жюри получили:

Награда от Катерины Поправка: “Сила и правда”, режиссер Роман Бордун — за лаконичную, точную и щекочущую сатиру на украинское медиапространство.

Награда от Таис Золотковской: “ Вова Чайка из 10В “, режиссер Валерия Сторчак — за умение увидеть и показать творчество в повседневной жизни, осветить художника и его настойчивость в работе.

Награда от Таис Золотковской: “Магазинчик”, режиссер Александр Онуфриев — за живую, легкую и наполненную надеждой историю, ярко и с любовью воплощенную на экране.

Награда от Виктора Бутка: “Наташа”, режиссер София Полищук — за актуальное, честное и откровенное кино, что вызывает смесь эмоций и чувств, ставит вопросы и побуждает к размышлениям.

Награда от Виктора Бутка: “ The Barber “, режиссер Сергей Пудич — за интересный вклад в развитие короткометражного жанрового кино.

Награда от Виктора Бутка: “Сторонник”, режиссер Сергей Найда — за режиссуру, экспрессивный монтаж, смелость и наглость в использовании средств современного андеграундного искусства в киноязыке и захват внимания минимальными ресурсами.

По результатам зрительского голосования главным победителем стал короткометражный фильм “Магазинчик” режиссера Александра Онуфриева.

Фото: Анастасия Мантач

Победителем второго конкурса детских видеороликов Meet Kids был признан ролик “Не игрушки” автора Марии Печенизкой-Ткачевой.

Специальный диплом жюри получили:

“Радость или гадость” , автор Диана Погожа — за оригинальность подачи.

“В борьбе за чистоту” , детская студия телевидения “Первый шаг”, авторы Петровская Катерина, Дзюненко Никита, Келлер Александр — за техническую реализацию замысла.

Победителем приза зрительских симпатий стал Максим Куликов с работой “Антракт”. Именно этот ролик получил самый высокий рейтинг по итогам зрительского голосования, проходившего 26, 27 и 28 октября на официальном сайте кинофестиваля.

IV кинофестиваль Kharkiv MeetDocs длился шесть дней — с 26 по 31 октября включительно. Были представлены 24 полнометражные и 47 короткометражных картин, среди них — 2 мировые, 4 украинских и 8 харьковских премьер.

В рамках фестиваля состоялась ретроспектива фильмов на телеканале Simon — главный информационный партнер кинофестиваля. В течение недели в эфире телеканала показали 7 кинолент программы MeetRetrospective:

документальный фильм “Братья по оружию” режиссера Сергея Лысенка

документальный фильм “Живые” режиссера Сергея Буковского

игровой фильм “Истальгия” режиссера Дарьи Онищенко

документальный фильм “Рідні” режиссера Виталия Манского

полнометражный художественный дебют Тони Ноябревой “Герой моего времени”

игровой фильм “2020 Безлюдная страна” режиссера Корнея Грицюка

документальный фильм “ Заповедник “Аскания” “ режиссера Андрея Литвиненко

документальный фильм “Док на приеме” режиссера Андрея Киршина

Интерес вызвали события индустриальной секции. Офлайн, с соблюдением всех требований карантина, прошли два мастер-класса.

Тренинг по актерскому мастерству с аншлагом провела Римма Зюбина — украинская актриса, на счету которой больше 150 ролей в кино, сериалах и театральных постановках, обладательница премий “Золотая Дзига”, телеведущая и общественная активистка.

Кроме того, офлайн мастер-класс в Харькове провел один из самых выдающихся украинских и крымскотатарских режиссеров и киноактеров Ахтем Сейтаблаев. Он срежиссировал такие фильмы, как “Киборги”, “Захар Беркут”, “Хайтарма”, и был сорежиссером фильма “Номера”, ставшим фильмом-открытием нынешнего кинофестиваля Kharkiv MeetDocs.

Локации фестиваля: