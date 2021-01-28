В четвертый раз на стадионе "Арена Львов" организаторы Global Events и Lviv Convention Bureau соберут ведущих специалистов со всей страны, чтобы разработать новые решения и стратегии выхода из кризиса для достижения общей цели - сделать ивент-индустрии величественной снова.

Четвертый Международный Форум Ивент Индустрии – это стартовая площадка для восстановления событийной отрасли и ее стремительного взлета к новым свершениям и высот.

Развитие новых умений, совершенствование профессиональных навыков и активный поиск инновационных решений – будущее ивент-индустрии зависит только от стремления и усилий каждого представителя отрасли, которые и объединит Четвертый Международный Форум Ивент Индустрии для достижения общей цели – сделать ивент-индустрии величественной снова. Два дня для совместного построения новых планов, разработки стратегий адаптации к новым условиям, реализации потенциала и эффективной кооперации станут подтверждением существования выхода из глобального кризиса как для креативных специалистов, так и для заказчиков услуг. Форум Ивент Индустрии 2021 – это призыв к совместным действиям как залога восстановления успеха событийной отрасли, ведь ивенторы – это и есть сама индустрия, и именно в их силах вернуть ее к жизни.

Ожидаемое количество участников:

формат оффлайн: 500 участников

формат онлайн: 500 участников

Участников Форума ждут два формата проведения – онлайн и оффлайн; два дня панельных дискуссий от 50 профессиональных спикеров со всей страны, среди которых: основатели лучших ивент-агентств, организаторы масштабных фестивалей, концертов и конференций, известные продюсеры страны, артисты и призеры мировых премий в области ивентов; выставка инноваций области Event Expo и незабываемые шоу и afterparty.

Форум состоится 19-20 февраля в конференц-центре стадиона “Арена Львов” по адресу: ул. Стрыйская, 199 Для участия в событии доступны билеты трех категорий: All Access VIP, All Access и Online. Билеты можно приобрести на официальном сайте форума: www.eventindustry.com.ua или на сайте официального тикетинг-партнера www.gastroli.ua.