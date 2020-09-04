Об этом во время брифинга 4 сентября сообщил мэр города Руслан Марцинкив.
Как сообщалось ранее, 3 сентября в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемического состояния в регионах. “Красную зону” расширили из-за ухудшения ситуации с коронавируса. В частности, в нее отнесены Ивано-Франковск и Тернополь.
Городской совет Ивано-Франковска не согласен с этим решением и подал иск в Окружной административный суд Киева. По словам Марцинкива, власти Тернополя тоже планирует обращаться в суд из-за решения правительства.
“Вчера к сожалению правительство не пересмотрело “красную зону” для города Ивано-Франковска. Вчера мы подали исковое заявление на Кабинет министров в Окружной административный суд Киева. К нему присоединились не только города Ивано-Франковской области. В суд также подает город Тернополь, который попадает в “красную зону” с понедельника”, — сказал Марцинкив.
Мэр также добавил, что общался с тернопольским коллегой Сергеем Надалом и тот сообщил, что транспорт в городе будет работать в режиме спецрейсов, а обучение в школах и посещение детсадов не будут прекращать.
Марцинкив отметил, что в понедельник состоится заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для обсуждения возможности открытия детсадов и школ в Ивано-Франковске с 13 сентября.
Однако работа общественного транспорта и учебных заведений для “красной зоны”, согласно решению Кабмина, запрещено.
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