Несмотря на решение Кабмина о коронавирусном карантине в Украине дети в Ивано-Франковске пойдут в школу 1 сентября 2020 года.

Об этом написал городской голова Руслан Марцинкив на своей странице у Facebook.

“Независимо от решений Правительства и делений на зоны карантина, постоянных изменений и разъяснений – дети 1 сентября идут в школу!” – написал он.

Марцинкив сообщил, что в школах наносят специальные разметки движения, обустраивают места для скрининга температуры и закупают дезинфекторы.

“Сейчас школы активно готовятся, создают все условия для полноценного обычного и комфортного обучения учащихся. Наносим специальные разметки движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы. Мы заботимся о здоровье детей, но и заботимся о надлежащем образовании! Правительство меняет условия ежедневно, но мы ставим цель – создать все возможные условия и начать обучение и полноценную жизнь с 1 сентября. Этот вирус с нами надолго, и мы должны научиться с ним жить”, – добавил мэр Ивано-Франковска.