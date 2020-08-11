Об этом написал городской голова Руслан Марцинкив на своей странице у Facebook.
“Независимо от решений Правительства и делений на зоны карантина, постоянных изменений и разъяснений – дети 1 сентября идут в школу!” – написал он.
Марцинкив сообщил, что в школах наносят специальные разметки движения, обустраивают места для скрининга температуры и закупают дезинфекторы.
“Сейчас школы активно готовятся, создают все условия для полноценного обычного и комфортного обучения учащихся. Наносим специальные разметки движения, обустраиваем места скрининга температуры и закупаем дезинфекторы. Мы заботимся о здоровье детей, но и заботимся о надлежащем образовании! Правительство меняет условия ежедневно, но мы ставим цель – создать все возможные условия и начать обучение и полноценную жизнь с 1 сентября. Этот вирус с нами надолго, и мы должны научиться с ним жить”, – добавил мэр Ивано-Франковска.
- С 1 сентября обучение в школах будет проходить только с соблюдением рекомендаций, предоставленных Министерством здравоохранения. Без масок и с температурой в учебные заведения не будут допускать ни учеников, ни учителей.
- Министерство охраны Украины не видит оснований для массового тестирования учителей на COVID-19 перед началом учебного года.