Ивано-Франковск открывает детсады и школы, несмотря на «красную» зону

Несмотря на пребывание в красной зоне карантина Ивано-Франковск открывает детсады и школы. Учреждения будут открываться поэтапно с сегодняшнего дня.

Об этом на брифинге сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Марцинкив отметил, что сегодня внеочередная сессия городского совета приняла решение об ослаблении карантина.

“Учитывая многочисленные обращения родителей детей Ивано-Франковской городской территориальной общины, Ивано-Франковский городской совет решил: обязать руководителей учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного образования Ивано-Франковского городского совета обеспечить реализацию права на образование жителями Ивано-Франковской городской территориальной общины соответственно в статью 53 Конституции Украины, Закона Украины “Об образовании” с избранием по выбору родителей соискателя образования формы образования с 15 сентября 2020 продолжить поэтапное открытие и обеспечить работу учреждений дошкольного образования … “, – говорится в решении Ивано-Франковского городского совета.

Мэр города уточнил, что с 15 сентября будут поэтапно в течение недели открывать детские сады, с 21 сентября – начальные школы, с 28 сентября – полноценное обучение в учебных заведениях в Ивано-Франковске. Речь идет о тех, которые подчиняются городскому совету.

Мэр добавил, что у родителей остается право выбора – отправлять детей в школу или оставить на дистанционном обучении. Марцинкив обратился к полиции с призывом не штрафовать руководителей школ и детсадов.