Ивано-Франковская область оказалась в «красной» зоне карантина

Об этом сообщают министр Кабинета Министров Олег Немчинов и пресс-служба правительства.
Во вторник, 23 февраля, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьера Дениса Шмыгаля, где был рассмотрен вопрос о карантинном зонировании.
Решением комиссии был введен красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области.
Решение связано со всплеском заболеваемости COVID-19 в регионе. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, с начала года еженедельное количество новых выявленных случаев выросло в шесть раз. За последнюю неделю количество подтвержденных случаев заражения выросло на 30%. В то же время в области высокий уровень госпитализации: заполненность коек с кислородом — выше 50%, реанимационных коек — 82% в среднем, но в некоторых больницах — 100%.
Из-за ухудшения эпидемической ситуации в Ивано-Франковской области уже развернули первый в Украине мобильный госпиталь, а также установили 16 карантинных блок-постов и усилили карантин.
Правительственная комиссия решила:
- организовать по всей территории Ивано-Франковской области контрольные пункты, где будут дежурить врачи, полицейские и работники ГСЧС, будет проводиться температурный скрининг лиц и опросы о наличии симптомов болезни (с направлением в медучреждения в случае выявления признаков болезни);
- поручить Мининфраструктуры разработать изменения, которые позволят откорректировать движение железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта в и из населенных пунктов области и запретить посадку и высадку пассажиров в регионе.
Красный уровень опасности будет установлен с 00:00 часов 26 февраля.
Ситуация по стране
Заметим, что также 23 февраля Министерство охраны здоровья обнародовало документ, в котором определено, какой уровень эпидемической опасности может быть установлен в разных областях Украины. В нем учтены загруженность коек, среднее количество тестирований, заболеваемость на 100 тысяч населения за 2 недели, коэффициент выявления случаев заражения и показатель роста количества случаев.
Согласно ему, в “красную” зону могла попасть не только Ивано-Франковская область, но и Черновицкая, поскольку коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализации в регионе высокий.
К тому же 7 областей (Винницкая, Житомирская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская) могли попасть в “оранжевую” зону из-за превышения эпидпорога.
Однако решений о введении соответствующего уровня эпидопасности в этих регионах правительственная комиссия не принимала.
В то же время главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций было поручено проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных общинах и принять, в случае необходимости, дополнительных меры, рассмотреть возможность дополнительного развертывания коек в больницах.
В других областях и Киеве действует “желтый” уровень опасности.
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