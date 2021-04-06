Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными выборы на 87-м округе

Выборы в 87-ом округе

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).

“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Звиробий-Биленьку. Также баллотировались представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”), представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.

Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.

Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинского.

31 марта около двух десятков нардепов от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую область, где устроили акцию в поддержку кандидата на довыборах в Раду Василия Вирастюка. Их оппоненты из “За майбутне” устроили контракцию.

Нардепы, среди прочего, во время визита занимались восстановлением работы ОИК, которая на двое суток прекращала подсчет голосов. Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко, находясь в помещениях ОИК, неоднократно путал Закарпатье с Прикарпатьем и требовал, чтобы кандидат на довыборах от оппонентов “встал на колени”.

4 апреля ЦИК обнародовала результаты довыборов на 87-м округе. Победил кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк — 31,25% (15 076 голосов).

Кандидат от “За майбутне” Александр Шевченко намерен обжаловать в суде результаты пересчета голосов.