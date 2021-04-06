Ивано-Франковский облсовет требует признать недействительными выборы на 87-м округе

Соответствующее заявление опубликовано на сайте облсовета.
Так, во время внеочередной сессии 6 апреля депутаты приняли решение обратиться к президенту Украины, спикеру ВРУ, руководителям МВД, СБУ и ГБР, генпрокурору и Центризбиркому в связи с нарушениями при проведении выборов в 87-м округе.
В своем обращении депутаты призывают указанных лиц “иметь мужество взять на себя ответственность” за “многочисленные нарушения, допущенные органами власти и их должностными и служебными лицами”, а также “выполнить должным образом конституционные обязанности и собственные обещания, обеспечив верховенство права, соблюдение прав и свобод избирателей”.
Депутаты требуют:
- расследования грубых нарушений действующего законодательства Украины субъектами избирательного процесса и привлечения их к ответственности;
- предоставления правовой оценки действиям спецподразделения СБУ в помещении окружной избирательной комиссии территориального избирательного округа № 87;
- расследования незаконного проникновения в помещение ОИК и привлечения к ответственности лиц, похитивших избирательную документацию;
- проверки наличия признаков уголовного преступления в действиях народных депутатов Украины, которые находились в ОИК;
- признания выборов в округе недействительными и объявления повторных.
Решение о таком обращении поддержали 55 из 84 депутатов облсовета.
Ранее кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский выступил за объявление перевыборов из-за многочисленных нарушений при подсчете голосов. “Европейская Солидарность” также требует проведения повторных выборов в 87-м округе.
Выборы в 87-ом округе
Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе назначили после того, как сложил полномочия нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович (после избрания на местных выборах мэром Надворной).
“Европейская Солидарность” выдвинула в этом округе волонтера Марусю Звиробий-Биленьку. Также баллотировались представитель партии “За майбутне” Александр Шевченко (экс-директор туристического комплекса “Буковель”), представитель “Свободы” Руслан Кошулинский; бывший заместитель министра доходов и сборов и экс-глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.
“Слуга народа” выдвинула кандидатуру Василия Вирастюка, известного украинского силача. Сам Вирастюк заявил, что баллотироваться ему предложил лично президент Владимир Зеленский.
Звиробий-Биленька сняла свою кандидатуру в пользу кандидата от ВО “Свобода” Руслана Кошулиского.
Накануне выборов пресс-служба президента Владимира Зеленского отчиталась о том, как глава государства обсудил ход вакцинации в Ивано-Франковской области с кандидатом от “Слуги народа” на довыборах в Верховную Раду Василием Вирастюком. Гражданская сеть ОПОРА осудила обнародование пресс-службой президента пресс-релиза о совещании с Вирастюком, отметив, что это является злоупотреблением админресурса.
Депутат от “ЕС” Виктория Сюмар убеждена, что на довыборах в 87-м округе в Ивано-Франковской области “точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы”. Она раскритиковала политсилы за то, что кроме “ЕС” никто не поддержал Кошулинского.
31 марта около двух десятков нардепов от “Слуги народа” отправились в Ивано-Франковскую область, где устроили акцию в поддержку кандидата на довыборах в Раду Василия Вирастюка. Их оппоненты из “За майбутне” устроили контракцию.
Нардепы, среди прочего, во время визита занимались восстановлением работы ОИК, которая на двое суток прекращала подсчет голосов. Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко, находясь в помещениях ОИК, неоднократно путал Закарпатье с Прикарпатьем и требовал, чтобы кандидат на довыборах от оппонентов “встал на колени”.
4 апреля ЦИК обнародовала результаты довыборов на 87-м округе. Победил кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк — 31,25% (15 076 голосов).
Кандидат от “За майбутне” Александр Шевченко намерен обжаловать в суде результаты пересчета голосов.
- Во время подсчета голосов обнаруживали исчезновения бюллетеней, “лишних” избирателей и другие нарушения. Голосование на некоторых участках признаны недействительными.
- Из-за нарушений во время выборов полиция открыла 17 уголовных производств.