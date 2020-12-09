9-10 грудня 2020 року відбудеться IX Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини.

Співорганізаторами заходу є Координатор проектів ОБСЄ в Україні у межах проєкту “Підтримка професійного навчання суддів”, проєкт Ради Європи “Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини», що фінансується Фондом з прав людини, юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Верховний Суд та Національна школа суддів України.

Форум проводиться у режимі відеоконференції (Zoom).

9 грудня (середа)

09:30 – 10:00 – Підключення до відеоконференції у Zoom

10:00 – 10:30 – Вступні слова

Посол Генрік Вілладсен, Координатор проектів ОБСЄ в Україні Ханне Юнкер, Голова Департаменту правосуддя та правового співробітництва Ради Європи Валентина Данішевська, Голова Верховного Суду Микола Оніщук, ректор Національної школи суддів України Володимир Мельник, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка.

10:30 – 12:00 – Сесія 1: Реалізація європейських стандартів щодо права на справедливий суд у державах-членах Ради Європи

Модераторка: Наталія Ступницька, керівниця програми верховенства права та прав людини Координатора проектів ОБСЄ в Україні

10:30 – 10:55 – Прецедентне право Європейської конвенції з прав людини в контексті становлення міжнародної солідарності Ксенія Туркович, Віце-президент Європейського суду з прав людини (від Хорватії)

Запитання та відповіді 10:55 – 11:20

Порушення права на звернення до Європейського суду з прав людини Латіф Гусейнов, Суддя Європейського суду з прав людини (від Азербайджану)

Запитання та відповіді 11:20 – 11:40

11:40– 12:00

Деякі аспекти застосування статті 6 Європейської конвенції з прав людини у практиці Великої Палати Верховного Суду Дмитро Гудима, суддя Верховного Суду

Запитання та відповіді

Оціночні поняття в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: актуальні питання застосування на прикладі статті 6 Віталій Косович, завідувач кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка

Запитання та відповіді 12:00 – 12:10

Перерва 12:10 – 13:00

Сесія 2: Встановлення ефективної співпраці з Європейським судом з прав людини

Модераторка: Марта Басистюк, керівниця проєкту Ради Європи «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини»

12:10 – 12:30

Право на отримання консультативного висновку відповідно до Протоколу № 16 ЄКПЛ у контексті права на справедливий суд Андрій Медвідь, доцент Львівського торговельно-економічного університету.

Запитання та відповіді 12:30 – 12:50

Імплементація Протоколу № 16 до Європейської конвенції з прав людини в Україні: наявні прогалини та необхідні зміни у нормативно-правовій базі Ніна Кучерук, національний експерт проєкту Ради Європи «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини»

Запитання та відповіді 12:50 – 13:00

13:00 – 14:30 Загальне обговорення

Перерва 14:30 – 16:10

Сесія 3: Питання гендерної рівності та доступу до правосуддя у світлі практики Європейського суду з прав людини

Модераторка: Лариса Денисенко, правозахисниця, адвокат

14:30 – 14:50

Сучасні тенденції гендерної політики

Катерина Левченко, Урядова уповноважена з питань гендерної політики

Запитання та відповіді 14:50 – 15:10

Посилення позиції “нульової терпимості” щодо домашнього насильства: яке значення для рішень Європейського суду з прав людини?

Павло Пушкар, начальник відділу Департаменту з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини, Рада Європи

Запитання та відповіді 15:10 – 15:30

Гендерна рівність та доступ до правосуддя: точки перетину

Тетяна Фулей, начальниця Відділу наукових досліджень, Національна школа суддів України, експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні

Запитання та відповіді 15:30 – 15:50

Виклики та перешкоди у сфері доступу жінок до правосуддя під час пандемії COVID-19 Мерві Патосалмі, радниця Ради Європи з гендерних питань

Запитання та відповіді 15:50 – 16:10

Загальне обговорення 16:10 – 16:30

Людяність як об’єкт юридичної охорони (до 50-річчя ухвалення в Європі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) Петро Рабінович, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка

Запитання та відповіді – 16:30 – 16:50

Позиція ВРП щодо застосування новел у практиці ЄСПЛ в контексті рішення у справі «Куликов та інші проти України» Лариса Швецова, член Вищої ради правосуддя, секретар Третьої дисциплінарної палати Запитання та відповіді

16:50 – 17:10 Позиція ВРП щодо застосування новел у практиці ЄСПЛ в контексті рішення у справі «Олександр Волков проти України» Оксана Блажівська, член Вищої ради правосуддя

Запитання та відповіді 17:10

Завершення першого дня Форуму

10 грудня (четвер)

09:30 – 10:00 Підключення до відеоконференції у Zoom

10:00 – 11:30

Сесія 4: Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні: проблеми та перспективи

Модераторка: Ганна Юдківська, Суддя Європейського суду з прав людини (від України)

10:00 – 10:25

Мова ворожнечі (“hate speech”): Межі зобов’язань держави

Ганна Юдківська, Суддя Європейського суду з прав людини (від України)

Запитання та відповіді

10:25 – 10:50

Обов’язок розслідувати справи про торгівлю людьми відповідно до статті 4 Європейської конвенції з прав людини: Рішення Великої Палати ЄСПЛ у справі «С.М. проти Хорватії» від червня 2020 р.

Арнфінн Бардсен, Суддя Європейського суду з прав людини (від Норвегії)

Запитання та відповіді

10:50 – 11:15

Європейська конвенція з прав людини та Хартія основних прав Європейського Союзу Юлія Моток, Суддя Європейського суду з прав людини (від Румунії)

Запитання та відповіді 11:15 – 11:30

Перерва 11:30 – 14:30

Сесія 5: Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні: проблеми та перспективи

Модераторка: Лариса Денисенко, правозахисниця, адвокат

11:30 – 11:40

Вимоги статті 46 Європейської конвенції з прав людини та позиція ЄСПЛ у справі Бурмича

Гасан Бакірчі, заступник секретаря секції Канцелярії Європейського суду з прав людини

Запитання та відповіді – 11:40 – 11:50

Витоки та проблеми із дотриманням вимог ЄСПЛ: аналіз практики – виконання рішень ЄСПЛ стосовно України Павло Пушкар, керівник відділу Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини Ради Європи Запитання та відповіді

12:10 – 12:30

Рішення ЄСПЛ у групі справ Волкова: наслідки для національного законодавства та практики

Роман Куйбіда, національний експерт проєкту Ради Європи «Подальша підтримка виконання Україною рішень у контексті статті 6 Європейської конвенції з прав людини»

Запитання та відповіді 12:30 – 12:45

Перерва

12:45 – 13:05

Вжиття заходів загального характеру: справа «Фонд Батьківська Турбота проти України»

Назар Кульчицький, партнер адвокатського об’єднання “Юридична фірма “Василь Кісіль і Партнери”, експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні

Запитання та відповіді – 13:05 – 13:25

13:25 – 13:45

13:45 – 14:05

14:05 – 14:25

Посилення інституційного статусу підкомітету Верховної Ради України як одна з умов забезпечення виконання рішень ЄСПЛ Руслан Сидорович, партнер Ario Law Firm, народний депутат України 8-го скликання

Запитання та відповіді

Сталість та єдність практики національних судів: європейські стандарти та український досвід Назарій Стецик, доцент кафедри теорії та філософії права, заступник декана з наукової діяльності юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Запитання та відповіді

Вплив практики ЄСПЛ на рішення Конституційного суду України

Світлана Хилюк, завідувачка кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету

Запитання та відповіді

Заключна доповідь 2 дня Форуму: Право на судовий захист та конкуренція національних і міжнародних судів Михайло Савчин, професор Ужгородського національного університету, віце-президент Світового конгресу українських юристів, експерт Координатора проектів ОБСЄ в Україні

Запитання та відповіді

14:25 – 14:45 Загальне обговорення

14:45 Закриття Форуму