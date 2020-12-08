Ежегодный международный форум по практике Европейского суда по правам человека - это платформа для обсуждения важных вопросов применения практики Европейского суда по правам человека и ее влияния на Украину для всех ветвей государственной власти в Украине, судей Европейского суда по правам человека, юристов, ученых, неправительственных организаций и экспертов в области защиты прав человека. С момента начала Форума в 2012 году, более 2,000 специалистов приняли участие в мероприятии в формате оффлайн и онлайн.