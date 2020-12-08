Целями IX ежегодного международного форума являются:
- обсудить современную практику Европейского суда по правам человека в контексте усиления реализации права на справедливый суд и других европейских стандартов в Украине;
- обсудить роль судебной власти в обеспечении правосудия и защиты прав человека в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека;
- обсудить вопросы гендерного равенства и доступа к правосудию в свете практики Европейского суда по правам человека;
- выяснить вопрос выполнения решений Европейского суда по правам человека и имплементации Протокола 16 к Европейской конвенции по правам человека.
Для участия в мероприятии, просим зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/f4R4CxE3oQ9AT7mK6 к 5 декабря 2020 в 18:00.
Зарегистрированные пользователи и участники получат ссылки Zoom для доступа к закату.
КОГДА – 9 декабря 2020, 10:00 – 10 декабря 2020, 13:00
ГДЕ – онлайн платформа Zoom
Организатор (И): Координатор проектов ОБСЕ в Украине совместно с проектом Совета Европы “Дальнейшая поддержка выполнения Украиной решений в контексте статьи 6 Европейской конвенции по правам человека”, который финансируется Фондом по правам человека; Верховным Судом, Национальной школой судей Украины и Львовским национальным университетом имени Ивана Франко.
Информационный партнер Форума онлайн издание “Буквы”, Bykvu.com.