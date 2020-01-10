Об этом сказано в официальном ответе компании на запрос Конгресса США.

В ответе сказано, что за последние четыре года из компании уволили как минимум четверых сотрудников за обращение к пользовательским видеоданным.

В целом, им разрешено было просматривать видеоданные, но они злоупотребляли таким правом, тем самым превысив “уровень, необходимый для выполнения рабочих функций”.

Представители Amazon заверили конгрессменов, что после каждого из этих инцидентов было проведено расследование и предпринято множество действий, чтобы ограничить доступ к такой информации, разрешив это как можно меньшему количеству работников. Кроме того, компания периодически перепроверяет, какой доступ сотрудники имеют к данным и действительно ли он необходим им для выполнения работы.

Также в Amazon отметили, что не все сотрудники, которые имели доступ к пользовательским видео, проживают на территории США. В каких именно странах живут сотрудники, имеющие такие права, в Amazon не уточнили.

Что касается сотрудников компании в Украине, то они имеют доступ только к общедоступным видео или видео, открытым для сотрудников, подрядчиков (друзей и семей сотрудников и подрядчиков) и только с их явного согласия.

Как известно, ранее в СМИ писали о том, что именно украинские сотрудники Amazon имели доступ к пользовательским видео Ring “в исследовательских целях”.