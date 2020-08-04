Об этом сообщает британское агентство ВВС.
Как сообщили в вооруженных силах Австралии, мужчин обнаружили на острове Пайкелот в воскресенье, 2 августа.
Моряки пропали после того, как 30 июля вышли в море, сообщает американский телеканал CNN. Они отправились на 7-метровом судне в 42-километровое путешествие, однако в пути сбились с курса, а в лодке закончилось топливо.
В итоге моряки высадились на крошечном необитаемом острове Пайкелот, в 190 километрах от места назначения.
Спустя несколько дней после исчезновения, 2 августа, австралийские и американские самолеты, искавшие пропавших мужчин, заметили надпись SOS на берегу необитаемого острова.
Изначально морякам спустили запасы воды и пищи (это сделал вертолет, прилетевший с австралийского десантного корабля HMAS Canberra). Впоследствии их забрало патрульное судно.
Известно, что спасенные мужчины находятся в нормальном состоянии и не получили серьезных травм.
- Ранее блогер-путешественник Чед Зубер (Chad Zuber) решил испытать свои выносливость и умения – целый год он прожил на необитаемой части острова в Карибском море. С собой он взял только фильтр для воды и камеру GoPro.