Трое моряков были спасены с небольшого необитаемого острова в Микронезии – в западной части Тихого океана – благодаря надписи SOS на песке.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Как сообщили в вооруженных силах Австралии, мужчин обнаружили на острове Пайкелот в воскресенье, 2 августа.

Моряки пропали после того, как 30 июля вышли в море, сообщает американский телеканал CNN. Они отправились на 7-метровом судне в 42-километровое путешествие, однако в пути сбились с курса, а в лодке закончилось топливо.

В итоге моряки высадились на крошечном необитаемом острове Пайкелот, в 190 километрах от места назначения.

Спустя несколько дней после исчезновения, 2 августа, австралийские и американские самолеты, искавшие пропавших мужчин, заметили надпись SOS на берегу необитаемого острова.

Изначально морякам спустили запасы воды и пищи (это сделал вертолет, прилетевший с австралийского десантного корабля HMAS Canberra). Впоследствии их забрало патрульное судно.

Известно, что спасенные мужчины находятся в нормальном состоянии и не получили серьезных травм.