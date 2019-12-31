Об этом сообщает Reuters.
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес дала по 72 часа послу Мексики Марие Терезе Меркадо и некоторым испанским дипломатам, требуя покинуть страну. Их назвали персонами нон-грата и обвинили в поддержке сторонников бывшего боливийского президента Эво Моралеса.
Она заявила, что боливийское правительство не потерпит людей, которые “пытаются скрыть и защитить преступников, которые разжигали мятеж, вооруженное восстание и терроризм”.
Ранее Аньез пообещала провести президентские выборы в течении 90 дней.
Как известно, посольство Мексики в Ла-Пасе предоставило убежище союзникам бывшего президента Боливии Эво Моралеса. В министерстве иностранных дел Мексики заявили, что считают такое решение боливийского правительства “политическим”.
В Испании решили выдворить боливийских дипломатов в ответ.
- Ранее сообщалось, что президент Боливии Эво Моралес пообещал провести второй тур президентских выборов, если будут обнаружены фальсификации при подсчете голосов. Но предупредил оппозицию о протестах в городах, если та будет оспаривать его переизбрание на четвертый срок.
- 20 октября в Боливии прошел первый тур президентских выборов – нынешний президент Эво Моралес в числе кандидатов.