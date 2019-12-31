Послам Испании и Мексики в Боливии дали 72 часа, чтобы они покинули страну, поскольку названы персонами нон-грата и обвиняются в поддержке сторонников бывшего боливийского президента Эво Моралеса.

Об этом сообщает Reuters.

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес дала по 72 часа послу Мексики Марие Терезе Меркадо и некоторым испанским дипломатам, требуя покинуть страну. Их назвали персонами нон-грата и обвинили в поддержке сторонников бывшего боливийского президента Эво Моралеса.

Она заявила, что боливийское правительство не потерпит людей, которые “пытаются скрыть и защитить преступников, которые разжигали мятеж, вооруженное восстание и терроризм”.

Ранее Аньез пообещала провести президентские выборы в течении 90 дней.

Как известно, посольство Мексики в Ла-Пасе предоставило убежище союзникам бывшего президента Боливии Эво Моралеса. В министерстве иностранных дел Мексики заявили, что считают такое решение боливийского правительства “политическим”.

В Испании решили выдворить боливийских дипломатов в ответ.